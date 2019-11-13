Даты и события Вьетнамской войны

1946: коммунисты в Северном Вьетнаме начинают борьбу с Францией за контроль над страной.

1951: Хо Ши Мин становится лидером Рабочей партии Вьетнама.

1954: После битвы при Дьенбьенфу в мае Женевские соглашения разделили страну Вьетнам, положив конец французской войне в Индокитае. Три государства-преемника включали в себя Королевство Лаос, Королевство Камбоджа и Демократическую Республику Вьетнам, новое государство, завоеванное военно-политической организацией Вьетминь Хо Ши Мина.

1957-1963 гг.: Вьетконг продолжает сражаться с южно-вьетнамскими войсками. США посылают больше помощи и военных советников, чтобы противостоять распространению коммунизма, увеличившись с 900 в 1960 году до 11 000 в 1962 году.

2-4 августа 1964 года.: К 1964 году Вьетконг насчитывает 35 000 человек в Южном Вьетнаме. В августе северо-вьетнамский огонь обрушился на американский эсминец, стоящий на якоре в Тонкинском заливе. После того, как президент Линдон Джонсон заявил, что было совершено второе нападение на эсминец (не было), Конгресс принял резолюцию по Тонкинскому заливу, которая позволила США вступить в войну.

5 августа 1964 года: США вступают в войну против Северного Вьетнама.

Июль 1965 года: Президент Джонсон призывает еще 50 000 сухопутных войск, увеличивая призыв до 35 000 каждый месяц.

14-18 ноября 1965 года: американские войска ведут первое крупномасштабное сражение против Вьетконга в долине Ла Дранг.

1967: увеличение численности американских войск до 500 000 человек. Крупные антивоенные протесты происходят в Вашингтоне, округ Колумбия, Сан-Франциско.

30 января 1968 года: Во время вьетнамского Нового года («Тет») северные вьетнамцы предприняли неожиданную атаку, которая обрушилась на более чем 100 городов и аванпостов в Южном Вьетнаме, убив тысячи людей с обеих сторон. Американское общественное мнение против войны обостряется, а численность войск во Вьетнаме сокращается.

16 марта 1968 года. Во время кампании американских операций по поиску и уничтожению американскими войсками в деревне Мой Лай были убиты 400 безоружных южных вьетнамцев.

Май 1969 года: В районе горы Ап-Биа американские десантники атакуют Вьетконг за пределами Лаоса, временно захватив это место.

Апрель-июнь 1970 года: Президент Ричард Никсон приказывает войскам вторгаться в пограничные районы Камбоджи, чтобы уничтожить центры снабжения Вьетконга.

Июнь 1970 года: Конгресс отменяет резолюцию по Тонкинскому заливу, чтобы контролировать способность президента применять силу в войне. Президент Никсон объявляет о выводе американских войск из Вьетнама.

Январь-март 1971 года: Сухопутные войска США и Южного Вьетнама с помощью бомбардировщиков B-52 вторглись в Лаос, чтобы нарушить маршруты снабжения.

Декабрь 1972 года: развернута операция Linebacker, которая сбрасывает 20 000 тонн бомб в густонаселенных регионах Северного Вьетнама.

27 января 1973 года: Президент Никсон подписывает Парижские мирные соглашения, положив конец участию США в войне во Вьетнаме.

29 марта 1973 года: последние наземные войска США уходят. Снова начинается борьба между Северным и Южным Вьетнамом, но США не возвращаются, чтобы помочь.

Апрель 1975 года: Юг Вьетнама захвачен коммунистическими силами. Морские и военно-воздушные силы США перевозят более 1000 американских гражданских лиц и почти 7 000 южно-вьетнамских беженцев в рамках 18-часовой эвакуации.

Фото: 949whom.com