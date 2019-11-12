Войны во Вьетнаме: причины конфликта и роль США

Вьетнамская война стала успешной попыткой Демократической Республики Вьетнам навязать коммунистическую систему всей нации. Против ДРВ выступил Южный Вьетнам, который активно поддерживали США.

Война во Вьетнаме произошла во время холодной войны, и обычно это был косвенный конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Причины войны во Вьетнаме

Началом войны считается 1959 год, через пять лет после раздела страны согласно Женевскому соглашению. Вьетнам был разделен на две части: коммунистический режим на севере при Хо Ши Мине и демократическое правительство под руководством Нго Динь Зьема.

В 1959 году он начал партизанскую кампанию с целью воссоединения страны под властью коммунистического правительства. Эти партизанские отряды часто находили поддержку среди сельского населения, желая провести земельную реформу.

Обеспокоенная ситуацией, администрация Кеннеди решила увеличить помощь Южному Вьетнаму. В рамках более широких целей были предоставлены вооруженные силы Республики Вьетнам и были предоставлены военные советники для оказания помощи в борьбе с партизанами. Хотя поток помощи увеличился, президент Джон Ф. Кеннеди не хотел использовать имеющиеся силы во Вьетнаме, поскольку он полагает, что их вызов вызовет неблагоприятные политические последствия.

Американизация войны во Вьетнаме

В августе 1964 года военный корабль США подвергся нападению со стороны северо-вьетнамских торпедных катеров в Тонкинском заливе. После этого нападения Конгресс принял резолюцию по Юго-Восточной Азии, которая позволила президенту (в тот момент, когда Линдону Джонсону) провести военную операцию в регионе без объявления войны. 2 марта 1965 года самолеты США начали военные действия во Вьетнаме, и прибыли первые войска. Американские самолеты начали регулярные бомбардировки северных вьетнамских промышленных объектов, инфраструктуры и средств ПВО. Военные силы под командованием генерала Уильяма Уэстморленда одержала победу над войсками Вьетнама и Северного Вьетнама в округе Лай и в долине Иа Дранг в этом же году.

Вьетнамизация

Президент Линдон Джонсон решил не баллотироваться на выборах, а его сменил Ричард Никсон. План США в том, чтобы обучать войска во Вьетнаме. Когда начался этот процесс «Вьетнамизации», американские войска начали возвращаться домой. Неделя в Вашингтоне, которая была начата после Вьетнамского Нового Года (Тет), усилилась с выходом новостей о кровавых битвах сомнительных ценностей, таких как Высота "Гамбургер" (1969). Протесты против войны и политики США в Юго-Восточной Азии еще более усилились благодаря таким событиям, убийствам солдат мирных жителей в Май Лай (1969 г.), вторжению в Камбоджу (1970 г.) и утечке документов Пентагона (1971 г.) ,

Конец войны и падение Сайгона

Войска Вьетнама были неоправданными в бою, часто оказывая поддержку американцам. 27 января 1974 года в Париже было подписано мирное соглашение о прекращении конфликта. Американские боевые войска покинули страну. После недолгого мирного периода Северный Вьетнам возобновил военные действия в конце 1974 года. Они захватили Сайгон 30 апреля 1975 года, принудили Южную Вьетнам к капитуляции и воссоединению.

Фото: patrickmccoy.typepad.com