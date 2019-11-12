Крымская война: вопросы и ответы

Вопрос: Между кем была Крымская война и когда она велась?

Ответ: Союз Англии, Франции, Турции и Сардинии боролся против России. Война вспыхнула в октябре 1853 года - хотя Англия и Франция были вовлечены только в 1854 году - и закончилась в феврале 1856 года.

В: Почему началась война?

О: Кратко говоря, Россия расширялась в Дунайский регион - нынешнюю Румынию. Эта территория была под турецким контролем. Поэтому Турция и Россия вступили в войну в 1853 году, а в следующем году к участию присоединились Великобритания и Франция, опасаясь российской экспансии.

Британия и Франция не хотели видеть, как Россия вторгается в Дунайский регион. Они боялись, что Россия продолжит давить и в конечном итоге войдет в Британскую Индию через Афганистан.

Религиозная напряженность также сыграла свою роль. Россия поставила вопрос о том, что самые святые места в христианстве - Иерусалим, Вифлеем и т.д. - находились под турецким контролем.

В: Где велась война?

О: Воевали на Крымском полуострове, а также на Черном море. Предполагалось, что это произойдет в Дунайских княжествах (Молдавия и Валахия), но успешные турецкие военные действия и политическое давление со стороны Великобритании, Франции и Австрии вынудили Россию уйти.

Новой целью для Франции и Великобритании стала российская военно-морская база в Севастополе - они хотели уничтожить военно-морские силы России в Черном море.

Было три основных сражения: сражение на Альме 20 сентября 1854 года, битва в Балаклаве 24 октября и крупное нападение русских на Инкерман в ноябре.

После битвы на Альме город был осажден британскими, французскими, а затем и сардинскими войсками. Русские вышли в октябре и ноябре и попытались оттеснить союзников. Но они не смогли, и осада затянулась до сентября 1855 года.

Это была окопная война, когда британские и французские войска пытались продвинуться на определенные позиции России. Были тяжелые потери. Более 200 000 были убиты с обоих сторон.

В: Как закончилась война?

Ответ: В сентябре 1855 г. русские эвакуировались из Севастополя после штурма жизненно важного Малахова кургана французскими войсками. Россия сдалась, и начался переход к мирным переговорам. Парижский договор был подписан 30 марта 1856 года.

В: Каковы были результаты войны?

О: Как часть договора, российская военно-морская база должна была быть уничтожена, чтобы ослабить российскую мощь в Черном море, но этого не произошло. Британия и Франция вскоре перестали быть достаточно сильными, чтобы это произошло, и между ними возникла растущая напряженность.

Но не все проблемы ушли. Турция и Россия снова вступили в войну в 1877 году, но на этот раз Британия и Франция остались в стороне.

Фото: gazetacrimea.ru