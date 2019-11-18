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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

Корейская война: факты и события.

Силовые структуры

1. Корея была разделена пополам после Второй мировой войны.

Япония управляла Кореей с 1905 года до конца Второй мировой войны, после чего Советский Союз оккупировал северную половину полуострова, а Соединенные Штаты оккупировали юг. Первоначально они намеревались объединить Корею как одну страну. Но когда Организация Объединенных Наций призвала к выборам в 1947 году, Советский Союз отказался подчиниться, вместо этого установив коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном. Тем временем на юге президентом стал сильный человек Сингман Ри. И Ким, и Ри хотели объединить Корею под своим правлением и инициировали пограничные стычки, в результате которых погибли тысячи человек.

2. Конгресс США никогда не объявлял войну, тем самым создавая прецедент.

25 июня 1950 года Северная Корея начала полномасштабное вторжение на юг после получения разрешения от Иосифа Сталина. До этого момента Соединенные Штаты, похоже, не хотели вмешиваться. За год до этого он вывел свои последние оставшиеся войска из Кореи, а в январе 1950 года государственный секретарь США Дин Ачесон выступил с речью, в которой он исключил Корею из оборонительного периметра Америки. Тем не менее, Соединенные Штаты ввязались в корейскую войну практически сразу. 27 июня, когда северокорейские войска вышли на окраину Сеула, столицы Южной Кореи, президент США Гарри С. Трумэн приказал ввести в действие военно-морские и воздушные силы. Затем, через три дня, он одобрил использование сухопутных войск. Хотя Конституция дает Конгрессу право объявлять войну, в этом случае он этого не сделал. «Если грабитель ворвется в ваш дом, Вы можете застрелить его, не спускаясь в полицейский участок и не получив разрешения», - сказал сенатор Том Коннелли Трумэну, когда его спросили, нужно ли разрешение Конгресса. В результате Конгресс официально не объявлял войну со времен Второй мировой войны.

3. Организация Объединенных Наций сыграла важную роль.

В первый день войны Совет Безопасности ООН потребовал от Северной Кореи прекратить боевые действия и отойти к границе вдоль 38-й параллели. Когда это предупреждение было проигнорировано, ООН приняла вторую резолюцию с просьбой к государствам-членам помочь Южной Корее в отражении атаки. Затем Совет безопасности создал единое командование под командованием генерала США Дугласа Макартура, который приобрел известность, сражаясь в Тихом океане во время Второй мировой войны. На все эти меры Советский Союз наложил бы вето, если бы в то время он не бойкотировал заседания Совета Безопасности. В конце концов, хотя Соединенные Штаты и Южная Корея предоставили большую часть рабочей силы и военной техники, с ними боролись 15 стран, в том числе Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Турция и Эфиопия.

4. Длинные отступления ознаменовали ранние этапы войны.

Вторгающиеся северокорейские войска смогли захватить Сеул в течение трех дней - первый из четырех раз, когда этот город перешёл в другое правление - и быстро оттолкнули своих противников назад к так называемому Пусанскому периметру в крайней юго-восточной части полуострова. Однако в сентябре ситуация изменилась отчасти из-за неожиданной десантной атаки, которую генерал Макартур совершил в тылу врага в Инчхоне, порту Сеула. Затем войска ООН вторглись вглубь Северной Кореи. Когда в октябре Китай вступил в войну на стороне Северной Кореи, Макартур сначала не учел важность этого события. Если они попытаются продвинуться вперед, то «будет величайшая бойня», - сказал Макартур Трумэну. Он оказался неправ, так как ноябрьская атака китайцев направила американские войска в самое длинное отступление в военной истории США. «Они превратили нашу армию в орду без лидера, стремительно бегущую к Пусанскому периметру», - писал один из солдат позже. Последнее существенное отступление в этой войне произошло весной 1951 года, когда войска ООН, отразив крупное коммунистическое наступление, продвинулись на короткое расстояние в Северную Корею.

5. Макартур был уволен за неподчинение.

После отступления администрация Трумэна отказалась от своей цели объединения Кореи и выразила готовность вести переговоры с коммунистами. Но Макартур продолжал выступать за эскалацию. В декабре 1950 года он заявил, что отказ Вашингтона разрешить ему нападать на базы в Китае был «огромным препятствием, не имеющим прецедента в военной истории». Он также хотел блокировать Китай и втянуть китайских националистов из Тайваня в конфликт. Затем, 5 апреля 1951 года, в Палате представителей США было зачитано письмо Макартура, в котором он заявил, что ничто не заменит победу. Трумэн освободил его от командования несколько дней спустя. «Мы пытаемся предотвратить мировую войну, а не начать ее», - сказал тогда Трумэн.

6. Перемирие продолжалось большую часть войны.

Официальные переговоры о прекращении огня начались в июле 1951 года, когда дикие колебания в начале войны были заменены ограниченными атаками на стратегические позиции. В течение нескольких месяцев обе стороны согласились разделить страну вдоль существующей линии фронта, а не 38-й параллели. Это дало бы Южной Корее немного больше территории, чем до войны. Боевые действия временно прекратились, так как окончательная сделка оказалась неизбежной. Но был спор о репатриации военнопленных. Коммунисты хотели, чтобы все военнопленные были насильственно отправлены домой, тогда как Соединенные Штаты хотели, чтобы они могли выбирать. Наконец, после смерти Сталина в марте 1953 года коммунисты уступили в этом вопросе, что привело к 14 704 китайцам, 7 900 северокорейцам, 335 южнокорейцам, 23 американцам и одному британцу, отказавшимся от репатриации после подписания перемирия.

 

Фото: necmettinozcelik.com

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