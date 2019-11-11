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Автор Диана Гаврилова

Корейская война: военнопленные и ядерный вопрос

Силовые структуры print

Межкорейская граница - самое вооруженное место в мире. Шестьдесят девять лет назад началась корейская война, которая грозила превратиться в третью мировую войну. 

Военнопленные

Десятки тысяч южнокорейских военнослужащих попали в плен на севере во время войны. Многие никогда не вернулись на юг. Большинство из них считаются мертвыми, хотя стало известно, что многие из них до сих пор живут в Северной Корее.

Кроме того, многие северокорейцы и китайцы были взяты в плен американскими, южнокорейскими и военнослужащими Организации Объединенных Наций. В отличие от несчастных южнокорейцев, многие из этих захваченных людей пережили войну. Удивительно, но большинство (не все) хотели вернуться в свои родные страны после окончания войны. Одной из причин был патриотизм, но другой причиной был страх того, что случится с их семьями, если они решат остаться на Юге.

Почти десять тысяч американских и союзных войск были взяты в плен во время войны. Это был нелегкий плен. Им давали плохие пайки, а иногда пытали как физически, так и психологически. Мужчины, пришедшие домой из северокорейских лагерей для военнопленных, изменились навсегда. 

Атомный вопрос

Один из главных вопросов, возникающих в связи с корейским конфликтом, заключался в том, будет ли применяться ядерное оружие. Война произошла в начале атомного века, всего через пять лет после Хиросимы и Нагасаки. Хотя люди знали, что оружие было ужасным, Соединенные Штаты были готовы применить ядерное оружие во время конфликта, по крайней мере, в начале. 

Доктрина в США в то время включала использование ядерного оружия в любом крупном конфликте, особенно в тех, которые они проигрывали, а первая фаза Корейской войны не удалась Америке и ее союзникам.

На решение не сбрасывать бомбу повлияло множество факторов. Главным среди них был страх разрушенной войной Европы, что любое использование ядерного оружия приведет к советскому вторжению в Западную Европу, что, в свою очередь, приведет к большему количеству ядерного оружия. Конечно, огромная гибель людей, которая последовала бы за любым ядерным ударом, была фактором, а также создала ядерный прецедент.

Война закончилась там, где она началась: вдоль 38-й параллели, которая в 1950 году разделила Северную и Южную Корею. Мирные переговоры продолжались почти два года, отмеченные странной тактикой ведения переговоров со стороны северокорейцев и китайцев.

Фото: belvpo.com

Темы корея военнопленные ядерное оружие
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Корейская война: военнопленные и ядерный вопрос
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