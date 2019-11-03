Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества

Снайпер - всегда элита вооруженных сил, им гордится страна. Этот человек обладает рядом качеств, полученных в ходе многолетних тренировок, или данных природой. Были среди таких стрелков и лучшие - те, что сумели войти в историю.

Карлос Хэскок

Во времена войны во Въетнаме жил такой американский снайпер. В армию он пришел в 17 лет, но однополчане встретили его не очень дружелюбно. Никто не верил в способности юноши, однако первые стрельбы показали его умения, и руководство с бойцами взглянуло на Карлоса по-другому.

Карлос всегда попадал в цель, его сразу взяли в армию, а в 1966 году юноша отправился во Въетнам, где положил не меньше 300 солдат врага. В результате въетнамцы были готовы дать огромное вознаграждение за голову Карлоса. У него была отличительная особенность - он носил белое перо на шляпе, особо не маскируясь.

Самый известный выстрел молодого человека - убийство снайпера из Въетнама. Через прицел его собственного оружия прошла пуля Карлоса. После этого случая голливудские режиссеры кинулись снимать блокбастеры с похожим сюжетом. Карлос стрелял рекордно далеко (на 2250 м), а побили эту цифру лишь в 2002 году.

Война закончилась, Карлос прошел ее без ранений. Скончался он в 56 лет в собственной квартире, войдя в историю как один из самых известных американских военных людей.

Симо Хаюхя

В Финляндии жил человек, ставший символом не только для своей страны, но и для СССР. Симо Хаюхя участвовал в зимней войне, на которой от его выстрелов полегло около 600 советских воинов. Между собой они называли его «Белая смерть».

Симо применял оружие, не используя оптический прицел, а противника мог поразить с расстояния 450 м. Снайпер был небольшого роста (152 см), благодаря чему удачно маскировался. Он использовал много разных хитростей, к примеру, клал в рот снег, чтобы из-за пара его не заметил враг. А умер знаменитый стрелок в 2002 году, в 96 лет.

Людмила Павличенко

Во время ВОВ немцы пугались советской снайперши ничуть не меньше, чем войны СССР - Симо. Людмила считается самой успешной женщиной-снайпером.

С начала войны она хотела попасть на фронт, в итоге прошла снайперские курсы и пополнила ряды стрелковой роты. По ее признанию, труднее всего убивать ей было впервые. На ее счету 309 уничтоженных вражеских солдат и офицеров.

Сложно сказать, почему выстрелы лучших снайперов были столь меткими, что эти люди вошли в мировую историю. Возможно, ими правило желание победить, а может, у них был просто такой талант - защищать свою родину.

Фото: twardziel.pl