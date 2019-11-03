Походная кулинария

Снабжение армии припасами и возможностью их приготовить - основа успешной военной кампании. Еще древнекитайский стратег и мыслитель Сунь-Цзы писал: «Если опираешься на захват провианта у врага, также получая снабжение из своего государства - запасов хватит». Однако во все времена остро стоял вопрос готовки в походных условиях. С чего начинались и к чему пришли армейские традиции готовки пищи?

Древность, дожившая до XVIII века

В первую очередь для готовки снеди нужен огонь, а для добычи огня нужно огниво. Кресало, кремень и кусочки горючего материала (мох, стружки, кора) были придуманы очень давно и до XVIII века были в рюкзаках или на поясах солдат по всему миру. Единственным изобретением, которое потеснило огниво, стали спички - произошло это аж в XIX веке. Но и по сей день современные огнива из стали и мишметалла рекомендованы как запасной вариант туристам и «выживальщикам».

Традиции разведения огня: индейцы помогают спецназу

Из века в век солдатам выдавали огнива, а также различную утварь вроде котелков и решеток. Но разводить огонь им приходилось своими силами, и не всегда погода или условия расположения давали возможность сделать это и не выдать себя. Тут-то на помощь и приходили навыки и умения различных коренных обитателей территорий, по которым шла армия.

Из книги «Путешественник в прериях», автором которой является американский военный Рэндальф Барнс Марси, мы знаем весьма показательный случай. Как-то раз в походе против мормонов отряд Марси попал под ливень и не смог развести костер. Помог в этом деле местный индеец, известный как Странный Волк. Буквально за пару минут он смог разжечь костер, причем ряд уловок, примененных им, позволил получить практически бездымное пламя. Способ оказался настолько хорош, что до сих пор применяется в войсках США - если вы видели американский костер-«звездочку», знайте: это индейская придумка.

Время обеда: эра полевых кухонь

Постепенно, с развитием и распространением технологий и новых тактик ведения войны, в структуре армии появились полевые кухни. Точная дата их возникновения неизвестна, однако уже к началу XIX века Наполеон применял что-то подобное. Внешне это выглядело как лафет, на котором ставились котелки (один над одним). Импровизированная печь-пароварка давала возможность готовить даже на марше, будучи при этом простой в сборке и обслуживании.

До наших дней сохранился лишь один экземпляр такой кухни - все они были брошены на нашей территории при отступлении французских войск. Посмотреть на нее можно в московском музее Отечественной войны 1812 года.

Также на роль первопроходцев полевой кухни претендуют поселенцы Северной Америки. У них были специальные повозки, прозванные «чаквагонами» и представлявшие собой мобильные точки готовки и раздачи еды. На стоянках тент откидывался, и установленные внутри печи растапливались, обеспечивая подогрев и готовку хранившихся там же продуктов. В период Гражданской войны (1861 - 1865 годы) чаквагоны встречались в обеих армиях.

Смена тактик: еда за два километра

Новый век начался с новых войн, и если раньше армии располагались на удалении друг от друга и могли достаточно вольготно развернуть лагерь, то появление и распространение стрелкового оружия, авиации, гранат и мощных пушек привело к так называемым «окопным войнам». Узкие и длинные траншеи защищали солдат от осколков и пуль, но были некомфортны и неудобны для готовки - дым моментально засекался врагами, и по выдавшим себя горе-поварам открывали огонь.

Среди разнообразных тактик готовки того периода выделяется французская. Ночью подразделение выбирало пару-тройку смелых солдат, называемых «поварами». Они брали дрова, огнива и провиант, а затем удалялись от позиций на километр-другой. Затем им нужно было найти либо развалины зданий, либо овраги, в которых и разводился огонь для готовки. При невнимательности французов или внимательности немцев подразделение оставалось не только без ужина, но и без пары солдат - но холодные и сухие окопные пайки буквально вынуждали рисковать.

Сухая революция: русское изобретение в неожиданном свете

В 1860 году русский ученый и химик А.М. Бутлеров изобрел уротропин. Использовал он новое вещество как противовоспалительное и мочегонное, так что в основном синтезировал его в виде порошка для растворов. То, что порошок хорошо горел, его не особо интересовало.

Горючие свойства уротропина заинтересовали немца Эриха Шумма, который в 1936 году просто добавил к порошку парафина, что позволило сделать небольшие бруски, а также сделал небольшие походные плитки.

Эффект оказался поразительным: новинку заказывали в немецкой армии, причем даже для санитарных служб. Компания, которую основал Эрих, работает и сегодня - называется она Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform. Также оказалось, что из уротропина можно производить гексоген - сильнейшую на тот момент взрывчатку, потеснившую тротил.

Со временем сухое горючее стали делать и из других веществ - сегодня в продаже есть метальдегидные таблетки или бруски из сольвата ацетата. Но уротропин с парафином все еще применяются - в том числе и в армейских структурах.

Греем без огня: новейшие технологии питания

Помимо плюсов, сухое горючее имеет и минусы: выделяет вредные вещества, легко засекается в ночное время и не всегда устойчиво горит на ветру. Все большее развитие получают технологии, позволяющие греть еду вообще без огня.

И в СССР, и в США еще с 80-х годов ведутся разработки по созданию БНП (беспламенных нагревателей пищи). Конструктивно чаще всего это пакет или иная емкость, оснащенная нагревателем между стенками. Достаточно залить воду - и выходящий в результате химической реакции пар подогреет еду буквально за 10 минут. Температура готовки достигает 80 градусов, при этом визуально готовка никак не демаскирует солдата.

В армии России пайки-БНП не получили пока широкого распространения в силу простой причины: наши продукты часто дегидрируются и сублимируются. Это увеличивает срок хранения, но вводит ограничения на способы готовки. А вот американские пайки удобнее греть как раз «химическим» способом.

Фото: simya.com.ua