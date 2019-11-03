Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Евгений Стриж

Походная кулинария

Силовые структуры print

Снабжение армии припасами и возможностью их приготовить - основа успешной военной кампании. Еще древнекитайский стратег и мыслитель Сунь-Цзы писал: «Если опираешься на захват провианта у врага, также получая снабжение из своего государства - запасов хватит». Однако во все времена остро стоял вопрос готовки в походных условиях. С чего начинались и к чему пришли армейские традиции готовки пищи?

Древность, дожившая до XVIII века

В первую очередь для готовки снеди нужен огонь, а для добычи огня нужно огниво. Кресало, кремень и кусочки горючего материала (мох, стружки, кора) были придуманы очень давно и до XVIII века были в рюкзаках или на поясах солдат по всему миру. Единственным изобретением, которое потеснило огниво, стали спички - произошло это аж в XIX веке. Но и по сей день современные огнива из стали и мишметалла рекомендованы как запасной вариант туристам и «выживальщикам».

  Традиции разведения огня: индейцы помогают спецназу

Из века в век солдатам выдавали огнива, а также различную утварь вроде котелков и решеток. Но разводить огонь им приходилось своими силами, и не всегда погода или условия расположения давали возможность сделать это и не выдать себя. Тут-то на помощь и приходили навыки и умения различных коренных обитателей территорий, по которым шла армия.

Из книги «Путешественник в прериях», автором которой является американский военный Рэндальф Барнс Марси, мы знаем весьма показательный случай. Как-то раз в походе против мормонов отряд Марси попал под ливень и не смог развести костер. Помог в этом деле местный индеец, известный как Странный Волк. Буквально за пару минут он смог разжечь костер, причем ряд уловок, примененных им, позволил получить практически бездымное пламя. Способ оказался настолько хорош, что до сих пор применяется в войсках США - если вы видели американский костер-«звездочку», знайте: это индейская придумка.

Время обеда: эра полевых кухонь

Постепенно, с развитием и распространением технологий и новых тактик ведения войны, в структуре армии появились полевые кухни. Точная дата их возникновения неизвестна, однако уже к началу XIX века Наполеон применял что-то подобное. Внешне это выглядело как лафет, на котором ставились котелки (один над одним). Импровизированная печь-пароварка давала возможность готовить даже на марше, будучи при этом простой в сборке и обслуживании.

До наших дней сохранился лишь один экземпляр такой кухни - все они были брошены на нашей территории при отступлении французских войск. Посмотреть на нее можно в московском музее Отечественной войны 1812 года.

Также на роль первопроходцев полевой кухни претендуют поселенцы Северной Америки. У них были специальные повозки, прозванные «чаквагонами» и представлявшие собой мобильные точки готовки и раздачи еды. На стоянках тент откидывался, и установленные внутри печи растапливались, обеспечивая подогрев и готовку хранившихся там же продуктов. В период Гражданской войны (1861 - 1865 годы) чаквагоны встречались в обеих армиях. 

Смена тактик: еда за два километра

Новый век начался с новых войн, и если раньше армии располагались на удалении друг от друга и могли достаточно вольготно развернуть лагерь, то появление и распространение стрелкового оружия, авиации, гранат и мощных пушек привело к так называемым «окопным войнам». Узкие и длинные траншеи защищали солдат от осколков и пуль, но были некомфортны и неудобны для готовки - дым моментально засекался врагами, и по выдавшим себя горе-поварам открывали огонь.

Среди разнообразных тактик готовки того периода выделяется французская. Ночью подразделение выбирало пару-тройку смелых солдат, называемых «поварами». Они брали дрова, огнива и провиант, а затем удалялись от позиций на километр-другой. Затем им нужно было найти либо развалины зданий, либо овраги, в которых и разводился огонь для готовки. При невнимательности французов или внимательности немцев подразделение оставалось не только без ужина, но и без пары солдат - но холодные и сухие окопные пайки буквально вынуждали рисковать.

Сухая революция: русское изобретение в неожиданном свете

В 1860 году русский ученый и химик А.М. Бутлеров изобрел уротропин. Использовал он новое вещество как противовоспалительное и мочегонное, так что в основном синтезировал его в виде порошка для растворов. То, что порошок хорошо горел, его не особо интересовало.

Горючие свойства уротропина заинтересовали немца Эриха Шумма, который в 1936 году просто добавил к порошку парафина, что позволило сделать небольшие бруски, а также сделал небольшие походные плитки.

Эффект оказался поразительным: новинку заказывали в немецкой армии, причем даже для санитарных служб. Компания, которую основал Эрих, работает и сегодня - называется она Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform. Также оказалось, что из уротропина можно производить гексоген - сильнейшую на тот момент взрывчатку, потеснившую тротил.

Со временем сухое горючее стали делать и из других веществ - сегодня в продаже есть метальдегидные таблетки или бруски из сольвата ацетата. Но уротропин с парафином все еще применяются - в том числе и в армейских структурах.

Греем без огня: новейшие технологии питания

Помимо плюсов, сухое горючее имеет и минусы: выделяет вредные вещества, легко засекается в ночное время и не всегда устойчиво горит на ветру. Все большее развитие получают технологии, позволяющие греть еду вообще без огня.

И в СССР, и в США еще с 80-х годов ведутся разработки по созданию БНП (беспламенных нагревателей пищи). Конструктивно чаще всего это пакет или иная емкость, оснащенная нагревателем между стенками. Достаточно залить воду - и выходящий в результате химической реакции пар подогреет еду буквально за 10 минут. Температура готовки достигает 80 градусов, при этом визуально готовка никак не демаскирует солдата.

В армии России пайки-БНП не получили пока широкого распространения в силу простой причины: наши продукты часто дегидрируются и сублимируются. Это увеличивает срок хранения, но вводит ограничения на способы готовки. А вот американские пайки удобнее греть как раз «химическим» способом.

 

Фото: simya.com.ua

Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Четыре привычки, мешающие нашей бодрости по утрам
Силовые структуры
Походная кулинария
Формула небес
Императоры, диктаторы и кроссовки Adidas - Астрология дня
Новости Все >
Reuters в России реализует план "Барбаросса 2.0"?
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Последние материалы
Походная кулинария
Императоры, диктаторы и кроссовки Adidas - Астрология дня
Reuters в России реализует план "Барбаросса 2.0"?
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода
3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Экономика
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Соломон Соловьев Императоры, диктаторы и кроссовки Adidas - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Народ за казнь нелюдей. Почему власть против?
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
Минздрав установил ограничение на потребление соли
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
В Киеве найдены российские танки "Армата"
В Киеве найдены российские танки "Армата"
Архив Петербурга показал характеристику КГБ на Владимира Путина
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ