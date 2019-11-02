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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Евгений Стриж

Фрументарии - шпионы античности

Силовые структуры print

Римская власть имела множество способов контроля жителей, и не последнее место занимал среди них шпионаж. За период существования Рима шпионы прошли большой путь - начиналось все с отдельных доносителей, а закончилось целой системой, наиболее значимую роль в которой играли фрументарии. Кто это такие - и почему о них ходила мрачная слава?

От интенданта до шпиона

Изначально термин «frumentarius» обозначал поставщика провизии для армии. Чаще всего продовольствие закупалось у частников, продававших его в районе дислоцирования и марша армии, а со временем жителей обязали и вовсе поставлять провизию в виде налога (анноны).

Для работы с продавцами, ведения расчетов, документов и прочего фрументарии должны были как минимум быть грамотными и знать различные диалекты, а также со временем нарабатывали деловые связи. Поэтому их стали использовать не только для закупок, но и для оценки дел на местах, как своего рода тайных ревизоров.

Постепенно круг обязанностей фрументариев ширился - по-прежнему занимаясь снабжением, они перевозили также ценные письма и документы, искали и преследовали разбойников, занимались шпионажем во время гонений на христиан. Было очевидно, что нужно выделить столь полезных власти специалистов в отдельную службу, и примерно в годы правления Домициана (между 81 и 96) она была создана.

Numerus frumentariorum: античный отдел

Служба получила название «numerus frumentariorum» и представляла собой регулярный отряд численностью около 100 человек. Разместили шпионов в Риме, на Целиевом холме (район современной Пьяцца ди Навичелла). Командовал отрядом офицер в статусе старшего центуриона, по сохранившимся записям известно, что у него был как минимум один помощник.

Римский «отдел» был своего рода центральным - известно как о небольших региональных отделениях (в Остии, Формии), так и о работающих в одиночку фрументариях, чаще всего состоящих в штате различных канцелярий. Отличившихся сотрудников часто отправляли в «головной» римский «отдел» в качестве поощрения.

Шпионы, доносители, убийцы

Ко времени формирования «Numerus frumentariorum» фрументарии имели широкий круг полномочий: могли читать чужую переписку, следить как за простыми людьми, так и за знатью, работали с доносами и имели право посадить человека в тюрьму.

Особенности их работы хорошо нам известны благодаря жизнеописаниям императора Адриана, который был человеком подозрительным, но любопытным, и собирал с помощью фрументариев данные о своем окружении. Вот что пишет его биограф, Элий Спартиан: «Император имел привычку следить не только за своим домом, но и за домами своих друзей. Через тайных агентов он узнавал о них все, а друзья его не ведали о такой осведомленности Адриана, пока тот сам ее не демонстрировал».

И конечно же, фрументарии по приказу императора могли уничтожить впавшего в немилость человека. Интересно, что при всех навыках именно в плане убийств дела у фрументариев часто не ладились: известны множественные случаи неудачных покушений.

Дурная слава и конец игры

К концу III века к фрументариям сложилось негативное отношение как у властей, так и у простого населения. Дело в том, что фрументарии благодаря обилию полномочий часто использовали их в личных целях, злоупотребляя властью. И в итоге при императоре Диоклетиане служба «numerus frumentariorum» была упразднена.

Интересно, что позднее была создана похожая служба, «agentes in rebus» (первые упоминания - 319 год). Будучи изначально курьерской, она постепенно получила полномочия как для шпионажа, так и для расследований, и со временем агенты «agentes in rebus» точно так же стали злоупотреблять своим положением. Но по функционалу новая служба была скорее тайной полицией, так что прямой параллели проводить не стоит.

Фото: superkrut.ru

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