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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Ксения Семенова

Как в военное время разрушали железнодорожные пути

Силовые структуры print

В период боевых действий железнодорожный транспорт был довольно значимой фигурой еще со времен Первой мировой войны. Была серьезная необходимость в обеспечении военнослужащих боеприпасами, пищей и снаряжением. Максимально быстрым, комфортным и грузоподъемным транспортом были именно поезда. Ввиду этого, их уничтожение - одна из главных задач противника, чтобы не оставить вражеской стороне ни единой возможности снабдить солдат всем необходимым.

Самый эффектный из всех способов - подрыв железных путей, но, увы, он и не всегда результативный. Кроме того, что повреждена будет только некоторая часть дороги, также будет зря потрачено взрывчатое вещество, которое часто бывало в дефиците.

В таком случае спасали разные механические устройства, которые часто применялись в период двух мировых войн.

В ситуации, когда совершить разрушение нужно было в кратчайшее время, на помощь приходила стандартная конная или машинная сила. В определенных местах рельсы отсоединялись от стыков, а к их концу привязывался трос, который уже был накинут на лошадей или прицеплен к автомобилю. Из-за тяги рельсы гнулись, и восстановить их при таком раскладе было очень сложно.

Самыми эффективными были специально созданные для уничтожения ж/д путей приборы. Например, весной 1915 года наши войска в быстром порядке оставили свои позиции в Галиции под напором немецко-австрийских солдат. Чтобы воспрепятствовать противнику, русской армии необходимо было уничтожить железнодорожное полотно. Но вот беда - было слишком мало патронов и взрывчатки, чего не хватило бы для подрыва.

Тогда у подпрапорщика по фамилии Червяк появилась гениальная идея по разрушению дороги. Он со своими солдатами сделали из нескольких рельсов металлическую петлю, которая была прикреплена на кран, стоявший на платформе вагона. Далее, петля продевалась под открепленные из стыка рельсы, а локомотив в компании с вагонами начинал постепенно ехать. В этот момент рельсы в прямом смысле выдирались из полотна, нарушая целостность шпал и мест стыковки. Таким образом, повреждалась вся дорога. Новому устройству дали название в честь фамилии выдумщика - «Червяк».

В последующем «червяки» долго лежали на складе, пока не пришла необходимость их использования в 1941 году. А уже с начала 1943 года устройством начали пользоваться фашисты и их союзники. Если ранее они задумывались лишь о том, как восстановить разрушенные пути, то теперь они целенаправленно воровали «червяков», чтобы затруднять движение советских войск. 

Но этого немцам было мало, и они занялись разработкой собственного агрегата. Над этим устройством трудились инженеры завода Круппа с 1942 года. Полученный по итогу аппарат представлял собой огромный крюк, размещенный на платформе. Название у него было немудреное - «Крюк».

Данное изобретение подвозилось к интересуемому отрезку ж/д путей, ставилось в заранее подготовленный участок между шпалами, а потом, используя мощь двух локомотивов, устройство начинало движение со скоростью до 10 км/ч. Результат работы «крюка» был впечатляющим: на дороге не оставалось ни единого целого элемента.

Агрегат весил порядка 30 тонн, ввиду чего обслуживать его приходилось сразу 10 людям, которые могли в течение 6 минут привести его в боевую готовность.

Фото: social.ruinformer.com

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Как в военное время разрушали железнодорожные пути
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