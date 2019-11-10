Как кормили русских солдат в период разных войн

«Голодный солдат - плохой солдат» - поговорка, известная многим. Пища для военнослужащих необходима для поддержания боевой готовности, так как именно из еды мы черпаем заряд бодрости. Вдоволь накормленное, но немногочисленное войско вполне может победить превосходящего по численности, но голодного соперника. Ниже мы расскажем, чем питались русские солдаты во времена разных войн.

Северная война

До прихода к власти Петра I русская армия по большей части состояла из стрелецких полков, которых дополнительно защищали иностранные наемные служащие. Зачастую они ели то, что могли самостоятельно раздобыть в пути. Иногда солдаты переходили грань и начинали грабить местные лавки с продуктами.

После того как Петр сформировал постоянную армию, он учредил должность генерала-провиантмейстера, в чью зону ответственности входило обеспечение солдат пищей.

Еду готовили сами военные, разделившись на группы. По норме каждый солдат ежемесячно получал: 2 пуда (1 пуд - 16 кг) муки, 1,5 пуда засушенного хлеба, четверть пуда крупы, спиртное и соль. Помимо этого, они снабжались финансово, чтобы была возможность приобрести мясо у местного населения.

Отечественная война 1812 года

В этот период ситуация с пропитанием особо не поменялась, если проводить сравнение со временем правления Петра. В распоряжении армии были запасы муки, круп, сухарей, мяса, соли и алкоголя. Готовили пищу также всем скопом, разбиваясь на группы. Помимо этого, были разработаны нормы выдачи спиртного и мяса - в день 50 гр. алкогольного напитка и фунт мяса.

Первая мировая война

С 1889 года в армии появились полевые кухни Турчановича. Разработка русского офицера, в чью честь названо изобретение, стала настоящим прорывом в этом области. Передвижные кухни могли за короткий срок оказаться в другом районе, при этом, готовя пищу в момент езды.

Помимо обычного пайка для военных существовало еще два финансовых поощрения - приварочные и чайные деньги.

Средства необходимо было поделить таким образом, чтобы в сутки служивый был обеспечен 200 гр. говядины, 300 гр. капусты, 320 гр. гороха, 1 кг. картофеля, 200 гр. муки, 40 гр. сливочного масла и 10 гр. соли. Помимо этого, в армию уже поставляли первые консервы от отечественных производителей (порядка 10 видов).

Великая Отечественная война

А вот здесь схема питания изменилась до неузнаваемости. Артели канули в лету, а вопрос обеспечения провиантом решался Главным управлением тыла Красной армии.

Нормы на день были следующими: 800 гр. хлеба, полкило картофеля, 170 гр. капусты, 140 гр. крупы, 150 гр. мяса, 100 гр. рыбы, 35 гр. сахара, 30 гр. сала, 20 гр. растительного масла.

В походе военные получали пищу в полевых кухнях, а в моменты нахождения на передовой еду им доставляли в контейнерах. Но не всегда человек, несущий термос с пропитанием, доходил до места назначения. Тогда солдаты могли целый день сидеть с урчащим желудком. Порой обстреливали и транспорт, который вез продукты к кухне, ввиду чего военным приходилось импровизировать, и именно в один из таких моментов появилась тюря или мурцовка - суп из кипяченой воды, куда добавлялся хлеб, лук и подсолнечное масло.

Во времена ВОВ также активно использовался сухой паек, тогда в него входило несколько консервов, концентрированный суп, ржаная корка хлеба и шмат сала или колбасы.

Фото: cooks.kz