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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

Почему в начале Второй Мировой Британия и Франция не спешили помогать Польше

Силовые структуры print

Первые дни Второй мировой войны были странно тихими на большей части Европы. За вторжением в Польшу последовало то, что американский сенатор Уильям Бора назвал «фальшивой войной». В то время как Китай и Япония вели отдельный конфликт, европейские державы смотрели друг на друга.

 Великобритания и Франция объявили войну Германии, но где были бои?

Судьба Польши

Для поляков не было ничего фальшивого в боях, которые начались в сентябре 1939 года. Их страна была захвачена немецкой армией с запада. Через несколько недель территория была полностью оккупирована, правительство в бегах, и большая часть армии бежала на юг через границу, надеясь продолжить борьбу из-за границы.

Вторжение в Польшу привело к тому, что полдюжины стран объявили войну Германии. Австралия, Канада, Южная Африка и Новая Зеландия были слишком далеко, чтобы оказать непосредственное влияние. Только Британия, Франция и СССР были в состоянии повлиять на боевые действия.

Несмотря на их предыдущие заверения, они не помчались, чтобы защитить Польшу. В то время у них не было войск в этом районе, и они еще не собрали политической воли или военной мощи, чтобы начать их отправку. Поляки умоляли англичан бомбить немецкие авиабазы, но англичане отказались. Они боялись, что, если они начнут бомбить немцев первыми, они могут оттолкнуть американцев.

Хотя они не были готовы бомбить немцев, британское правительство отправило свои самолеты. В течение сентября британские бомбардировщики сбросили более 18 миллионов пропагандистских листовок по всей Германии, что бывший офицер армии и депутат-консерватор Эдвард Спирс насмешливо назвал «войной конфетти».

У "рекламной кампании" было две цели. Одна - попытаться убедить немцев в том, что правительство Гитлера является злом и что ему следует противостоять. Другая - доказать, что британцы могут обрушиться на них, таким образом вызвать страх.

Ни одна цель не была достигнута, и несколько бомбардировщиков - потеряны.

Западный фронт

Перед войной французы обещали, что, если немцы вторгнутся в Польшу, они нападут на Германию, чтобы снять давление с поляков.

Этого вторжения так и не произошло. Французы совершили напали на Саар, а затем поспешно удалились, когда появилось немецкое подкрепление. Вдоль большей части границы не было никаких действий вообще.

Французы, как и англичане, оправдывались за свое бездействие. Их армия не была готова. Их военно-воздушные силы были слишком слабы. Немецкая защита была слишком сильной. Но опять же, отсутствие политической воли имело решающее значение.

Тем временем десятки тысяч британских военнослужащих были переправлены через канал. Британские экспедиционные силы (БЭС) присоединились к французам вдоль границы в 1914 году.

По обе стороны границы врывались войска, готовя новые оборонительные сооружения. После падения Польши немцы двинули войска на запад, многие из них стали опытными ветеранами боевых действий. Все шансы союзников нанести быстрый удар по врагу пропали. В начале декабря БЭС понесли первую жертву, когда британские и немецкие патрули неожиданно столкнулись. Но по большей части солдаты проводили время на тренировках и в ожидании.

Фото:  dajiyuan.eu

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