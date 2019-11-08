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Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Диана Гаврилова

Ответы на самые популярные вопросы о Римской армии

Силовые структуры print

Римская армия была основой Римской империи и одной из самых успешных армий в мировой истории. Она была хорошо обучена, хорошо оборудована и хорошо организована. Чтобы охранять такую ​​большую империю, армия пользовалась хорошо построенными римскими дорогами, чтобы быстро перемещаться по империи.

 Кто были солдатами Римской армии? 

Все солдаты были римскими гражданами. Они записывались в армию на срок 20 лет. В конце 20 лет им обычно присуждали землю и / или большую сумму денег. Таким образом, армия состояла из обученных и опытных солдат. Армия также передавала землю в руки верных солдат.

 Были также негражданские солдаты, которых называли вспомогательными. Они присоединились на срок 25 лет и получали римское гражданство в конце своей службы. Римское гражданство имело большое значение и имело много привилегий. 

Как была организована Римская армия? 

Армия была разделена на легионы из 5400 солдат. Легионы возглавляли легаты, которые обычно были сенаторами или губернаторами. Легионы состояли из десяти групп солдат, называемых когортами. Затем когорты были далее разделены на группы по 80 человек, называемые центуриями. Офицеров или лидеров каждого центурия называли центурионами. 

Какая была броня у воинов Римской армии?

Правительство знало о важности римской армии и обеспечивало их хорошей броней и оружием. Римские солдаты носили доспехи из полос крепкого железа. Железо сделало броню крепкой, а полосы - гибкими. У них также были железные шлемы, которые защищали их головы и шею, но все же позволяли им иметь хороший обзор для боя. Вся эта железная броня была тяжелой, поэтому они должны были быть крепкими и в хорошей форме. Они также несли высокие щиты в некоторых случаях. 

 Интересные факты о римской армии

  • Офицеры, такие как центурионы, имели большие гребни на шлемах. Это позволяло солдатам лучше видеть в бою.
  • Средний легионер нес по меньшей мере 40 кг веса и часто должен был проходить по 30 километров в день.
  • По своей величине Римская армия состояла из 30 легионов или более 150 000 солдат. Подсчет вспомогательных солдат, по некоторым оценкам, говорит о том, что в армии было более 1 миллиона солдат.
  • Гаю Мариусу, римскому консулу и генералу, во многом приписывают превращение Римской армии в могущественную группу, завоевавшую большую часть цивилизованного мира.
  • Римляне использовали катапульты, чтобы бросать огромные камни, которые могли сбить стены. Они также использовали большие арбалеты, называемые баллистами, чтобы стрелять стрелами размером с копье.

Фото: ask.fm

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