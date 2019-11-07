Центурионы и когорты: устройство римской армии

Древний Рим был одной из величайших цивилизаций в истории. С момента своего рождения в 8-ом веке до н.э., он вырос из небольшого поселения на итальянском полуострове в одну из самых больших империй в древнем мире.

Одним из самых захватывающих элементов древнего Рима была его грозная армия, которая, как известно, была чрезвычайно дисциплинированной, сильной, умелой и высокоэффективной.

Их слава распространилась по всей Земле, когда они совершали свои завоевания по всему Средиземноморью и за его пределами. Армия Древнего Рима, от Атлантики до Аравии, от Рейна и Дуная до побережья Северной Африки, оставила свой след.

Сегодня мы раскрываем некоторые интересные вещи об этом историческом военном снаряжении.

1. Децимация

По мере того как Рим увеличивался в размерах, его враги также росли. Хотя ему постоянно угрожали вторжения варваров, Рим также должен был беспокоиться о внутреннем распаде.

Римские войска были строго дисциплинированы, так как власти знали, что такая сила необходима, чтобы Рим продержался долго. Случаи мятежа, дезертирства и неповиновения пресекались с помощью самых суровых карательных мер.

Одна такая мера называлась decimatio, что означает «удаление десятой части». Это наказание, переведенное непосредственно на русский как «децимация», было прагматическим шагом в направлении уравновешивания необходимости наказания за тяжкие правонарушения и реальности контроля над очень большими группами правонарушителей.

Римская армия состоит из легионов, которые разбиваются на когорты. Десять когорт составляют легион, и в когорте насчитывается около 480 солдат.

Когда в когорте сообщалось о преступлении, эти люди делятся на группы по десять человек. В каждой группе из 10 человек казнили одного ​​девятью другими людьми в его группе. Такие жертвы были заколоты, забиты камнями или битами.

2. Римский шлем

Римский шлем назывался имперским, и у него было две цели: защита и идентификация.

Шлемы, как правило, поставлялись со щитками на щеках и были более толстыми в местах, наиболее уязвимых для удара.

Шлемы, которые носили легионеры и центурионы, имели гребни из перьев конского волоса, которые обычно окрашивались в красный цвет. С отличительным видом шлемов было легко идентифицировать этих людей в разгар битвы.

Некоторые древние историки, такие как Полибий, утверждают, что шлем римского солдата выполнял психологическую функцию. В своей книге он сказал, что шлемы были украшены гребнем, чтобы солдат выглядел в два раза выше, чем он был на самом деле.

3. Военная структура и организация Рима

Римская армия является одним из наиболее организованных военных учреждений в истории. Одна из его очень интересных особенностей - это его структура. Когда-то римская армия составляла около 375 000 человек, если учитывать только легионы и вспомогательные войска.

Эти люди были организованы в легионы, когорты, центурии и контуберии.

Контуберний представлял собой наименьшее подразделение римской армии. Он состоял из восьми человек, которые сражались, разбивали лагерь и работали вместе.

Приблизительно шесть центурий формировали когорту, которая также обычно объединялась в группы по десять, чтобы сформировать отдельные легионы. Эти солдаты были известны как легионеры и возглавлялись легатами. Легаты были ответственны за поддержание всех форм дисциплины и соответствия стандартам римской армии.

Солдаты древнеримской армии варьировались от конных лучников до тяжелых пехотинцев. Их также сопровождала конница.

Фото: precinct1313.wordpress.com