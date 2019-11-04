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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

Почему римская армия сражалась только летом и чем римляне похожи на морских пехотинцев

Силовые структуры print

Донатив

Это один из самых мрачных периодов Римской империи. В английском переводе это значит "пожертвование". Первоначально это была форма платежа римским легионам и, в частности, преторианской гвардии.

Преторианские гвардейцы были элитными подразделениями римской армии, которые служили личными телохранителями римских императоров.

С колоссальным расширением Рима и ростом власти тьма медленно проникала сквозь его моральную защиту. Внутренняя напряженность становилась обычным явлением, поскольку видные члены империи стремились сесть на место императора.

Единственными людьми, которые могли относительно легко помочь в устранении (или убийстве) существующего императора, были преторианские гвардейцы.

Донатив было взяткой, которую недавно установленные императоры давали преторианской гвардии за помощь в достижении их цели.

Война только летом

Рим был экономикой, основанной на сельском хозяйстве. Согласно книге Тита Ливия, между посевом и сбором урожая шли сражения. Из-за трудности перемещения солдат зимой, если к концу лета битва была безрезультатной, солдаты должны были ждать всю зиму.

Это подразумевает, что римские солдаты предпочитали сражаться летом. Когда наступала зима, римляне предпочитала заняться другими делами, как проиллюстрировал Ливий, который сказал: "Удовольствие от охоты уносит людей сквозь снег и мороз в горы и леса".

Римская осадная война

В древней войне борьба на открытом поле была нормой. Но иногда, когда защитники решили удерживать свои позиции за сильно укрепленными стенами своего города, осада была необходима.

Поскольку римская армия продолжала захватывать территории, она стала искусной в тактике осады. Армия использовала артиллерийское оружие, грозные осадные башни и инженерные навыки, чтобы прорвать стены врагов Рима.

Известно, что римские солдаты продолжали нападать на стены города столько, сколько потребовалось, пока город не прогибался под натиском. На некоторые осады ушло несколько месяцев или даже лет.

В начале первого века до нашей эры, в то время как римляне осадили город Фемискиру, солдаты, как сообщалось, вырыли туннели под городом, чтобы пробиться сквозь стены.

Римская военная культура

Римская военная культура была описана британским историком Питером Хизером как "такая же, как морские пехотинцы США, но намного более строгая". Дисциплина была жестко навязана римским военным, и обучение было особенно суровым. Акцент был сделан на лояльность и командную работу, а не на индивидуальные достижения в попытке связать солдат в эффективные боевые единицы.

Фото: doc-chaev.livejournal.com

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