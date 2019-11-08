Предпосылки Франко-Прусской войны

Франко-Прусская война, решительно выигранная Пруссией всего за шесть месяцев, изменила расстановку сил в континентальной Европе в пользу немецких государств, которые были объединены во время войны.

Германия, известная сегодня, не была единой страной большую часть XIX века. Хотя большая часть территории была частью Рейнского союза (территории, объединенные Наполеоном Бонапартом), Венский конгресс (собрание европейских держав в 1815 году после окончательного поражения Наполеона) привел к образованию большого количества независимых германских королевств. Самым крупным и могущественным из этих королевств была Пруссия во главе с ее могущественным канцлером Отто фон Бисмарком.

Пруссии потребовалось всего семь недель, чтобы победить Австрию в австро-прусской войне 1866 года (также называемой войной семи недель). После победы Пруссия захватила контроль над несколькими прилегающими территориями и, объединившись с несколькими северогерманскими королевствами, объявила о создании Северогерманского союза. Прусский канцлер Бисмарк приступил к созданию единой Германии, обхаживая южно-германские королевства Баден, Бавария, Гессен-Дармштадт и Вюртемберг.

В то же время испанский престол был свободен, и новым королем был назван Леопольд Гогенцоллерн-Зигмаринген, прусский принц. Испанский трон был пуст, поскольку революция в 1868 году положила конец долгому правлению Бурбонов. Французский император Наполеон III громко заявил о своем несогласии с наличием прусских правителей на западных и восточных границах Франции, и Испания согласилась найти другого короля. Французский правитель настаивал на том, чтобы его прусский коллега Вильгельм I извинился через государственную телеграмму. Вильгельм I согласился сделать это, но Бисмарк отредактировал телеграф, чтобы сделать его чрезвычайно оскорбительным для Франции, и отправил его в надежде использовать это в качестве предлога для войны между Францией и Пруссией.

Наполеон III, настороженно относящийся к экспансионистским интересам Бисмарка и Пруссии, желая вернуть себе славу своего тезки, также искал повод для войны с Пруссией; и после консультации с его генералами (которые заверили его в победе французов на поле битвы, если дело дойдет до вонйы), воспользовался возможностью, чтобы крайне оскорбиться телеграммой (известной как Эмсская депеша), и призвал парламент Франции объявить войну по Пруссии. 16 июля 1870 года парламент согласился, и три дня спустя началась война.

Французские военные были уверены, что помощь придет не только из Австрии, которая только что вступила в войну с Пруссией, но также из нескольких южных германских королевств, опасающихся прусского влияния. Но Австрия предпочла держаться подальше от войны, а южные германские королевства встали на сторону Пруссии.

Пруссия оказалась гораздо более умелой в мобилизации своих войск и послала более 450 000 человек, которые вторглись в северо-восточную Францию ​​до того, как правительство Наполеона III смогло мобилизовать свои силы, которые состояли только из более 270 000 человек. Южно-германские королевства встали на сторону Пруссии, оказав Бисмарку и Вильгельму и их компании столь необходимую поддержку в людских ресурсах, деньгах, оружии и железных дорогах. Последнее оказалось особенно важным для способности Пруссии быстро перемещать людей и припасы из одного места в другое в любой момент.

Фото: fr.wikipedia.org