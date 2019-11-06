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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

Война в Боснии. Факты

Силовые структуры print

Боснийская война была невероятно жестокой и повлияла на миллионы жизней. Ниже приведены 10 важных фактов о боснийской войне: как она началась, что происходил и как она закончилась.

1.Ситуация в Боснии и Герцеговине начала ухудшаться, когда политика стала хаотичной из-за быстрого спада югославской экономики. Также важную роль сыграло крушение коммунизма и структурированного правительства, а также наличие различных этнических групп, борющиеся за контроль над территорией. Сербы, мусульмане и хорваты, проживающие в Боснии - каждый желал присвоить территорию Боснии и Герцеговины для своих стран и взять под контроль правительства и политического поля.

2.Боснийские хорваты и мусульмане боялись, что Милошевич, лидер Социалистической партии Сербии, захватит их землю, поэтому они призвали к независимости Герцег-Боснии. У сербов, однако, была та же идея. Независимость Боснии и Герцеговины была провозглашена 3 марта 1992 года и была признана США и Европейским сообществом 6 апреля 1992 года.

3. 6 апреля 1992 года сербы начали осаду Сараево, которая продолжалась до 29 февраля 1996 года. Сербские военизированные силы начали осаду, удерживая позиции внутри города и на холмах, окружающих Сараево. К первой неделе мая сербы окружили весь город, что лишило Сараево продовольствия, медикаментов, воды, электричества, топлива и других предметов снабжения. Сербы начали стрелять по Сараево с помощью передовой артиллерии, но столкнулись с тяжелой защитой от тех, кто был мобилизован с помощью оружия в городе. Поскольку сербы столкнулись с противодействием, они начали терроризировать город интенсивной стрельбой и снайперами. Осада Сараево продолжалась 47 месяцев и остается самой продолжительной осадой в современной истории.

4. В Сараево, а также в нескольких других городах, изолированных силой, поставки продовольствия, коммунальных услуг и связи стали крайне ограниченными. Это вызвало много случаев недоедания, и многие граждане потеряли в среднем до 15 кг, в то время как некоторые другие погибли из-за голода.

5.  Боснийские сербы начали этническую чистку больших территорий, оккупированных несербами. В геноциде уничтожили целые деревни, и тысячи боснийцев были вынуждены покинуть свои дома, другие попали в лагери, где они были изнасилованы, подвергнуты пытками, депортированы или убиты. Сербы использовали изнасилование в боснийской войне как тактику разрушения отношений, семей и общин.

6. Один из самых смертоносных фактов боснийской войны произошел, когда генерал Ратко Младич привел сербские войска к захвату Сребреницы, ранее объявленной ООН безопасным районом, и убил почти 8 000 мусульманских мужчин. Позднее ООН обвинила Радована Караджича, организатора нападения на Сараево, и генерала Младича за военные преступления геноцида.

7. Боснийскому правительству было запрещено предоставлять обновленное и необходимое оружие, которое сербские и хорватские армии сохраняли в связи с международным эмбарго на поставки оружия, введенного на протяжении всей боснийской войны.

8.  Хотя Силы защиты ООН направили войска для наблюдения за гуманитарной помощью и защиты объявленных безопасных районов, ООН в целом отказалась вмешиваться в боснийскую войну.

9. После переговоров НАТО в Дейтоне, штат Огайо, в 1995 году было заключено окончательное соглашение о прекращении огня, которое объявило о прекращении Боснийской войны. НАТО применял меры с помощью воздушных ударов до тех пор, пока лидеры не согласились на прекращение огня и не подписали Дейтонское мирное соглашения в Париже 14 декабря 1995 года. Это соглашение позволило миротворческой группе НАТО по поддержанию мира поддерживать постоянное присутствие и надзор в стране.

10. На протяжении всей боснийской войны более 250 000 человек погибли и многие другие были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: fotostrana.ru

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