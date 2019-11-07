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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

Война в Хорватии. Факты

Силовые структуры print

Хотя Хорватская война закончилась более двадцати лет назад, последствия в регионе все еще присутствуют. Отсутствие экономической и политической стабильности - это текущие проблемы, с которыми сталкивается Хорватия.  Политическая риторика и отсутствие глубокого экономического восстановления удерживают людей в недавнем прошлом, с плохим взглядом на лучшее будущее. Вот 10 интересных фактов о войне в Хорватии, которые дадут лучшее понимание того, что произошло во время войны и какие последствия ощущает Хорватия.

1.  Нацистское правление вступило во власть в 1941 году, и коммунизм доминировал в Хорватии в течение почти 50 лет. Люди начали восстание против правительства в движении, известном как Хорватская весна 1971 года, и хорватский национализм начал укрепляться.

2. Хорватия была частью Югославии, когда она была при коммунизме. Черногория, Македония, Сербия, Словения, Босния и Герцеговина также находились под властью Югославии.

3.  Хорватия провозгласила независимость в 1991 году против правления Югославии, и война продолжалась в 1991-1995 годах.

4. ООН разделила Хорватию на четыре зоны, чтобы отделить сражающиеся группы сербов и хорватов. Когда Хорватия позже была вовлечена в конфликт Боснии и Герцеговины, боснийские мусульмане также были отделены.

5. Чрезвычайная помощь Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) на Балканах была самой крупной операцией УВКБ ООН. В 1991-1995 годах программа ООН, которая стоила более одного миллиарда долларов США, предоставила почти миллион тонн гуманитарных грузов и продовольствия, что в конечном итоге спасло многих людей от смерти.

6.  Несмотря на огромную гуманитарную помощь, во время конфликта погибло более 120 000 человек. Мусульманские боснийцы и католические хорваты составляли большинство погибших. Два миллиона человек из четырех миллионов населения нашли убежище в соседней стране Босния и Герцеговина.

7.  Битва за Вуковар была одним из самых кровавых сражений на территории Хорватии и продолжалась 87 дней. Из хорватов и несербов 7000 были отправлены в концентрационные лагеря, и примерно 22 000 бежали из этого района, чтобы спасти свою жизнь.

8. Война привела к массовому экономическому разрушению. Четверть экономики была разрушена, поскольку было нанесено 36 миллиардов долларов военных убытков и 180 000 домов было разрушено.

9.   Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) помогает жертвам войны добиться справедливости. МТБЮ по-прежнему работает над раскрытием военных преступлений и установлением наказаний для виновных. Есть еще люди, пропавшие без вести.

10. Дейтонское мирное соглашение установило мир в этом районе, положив конец войне. В настоящее время страна разделена на две области: одна, где доминируют боснийские сербы, а другая, где доминируют боснийские мусульмане и хорваты. Напряженность среди этих групп по-прежнему высока.

     

Эти 10 хорватских военных фактов не демонстрируют всей чудовищности, которая произошла в течение 1991-1995 годов. Жертвы до сих пор страдают, и многие семьи до сих пор не нашли своих родных, пропавших без вести.

Фото: multivar.livejournal.com

https://borgenproject.org/top-10-croatian-war-facts/ 

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