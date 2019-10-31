Китайцы считают, что система ТОС-1А способна уничтожить целую деревню за 7 секунд

Журналист китайской газеты Sina сделал и опубликовал обзор мощнейшего, по его мнению, оружия российской армии - огнеметной системы ТОС-1А. В оружии используется совершенно новые технологические решения, которые превзойти удастся только через несколько лет, написано в материале.

Предлагаем вам перевод статьи из Sina.

ТОС-1А - это небольшой огнеметный комплекс калибром 220 мм. Впервые оружие поступило в ряды военных сил России еще десять лет назад. ТОС-1А напоминает по своему образу танк, оборудованный огнеметной установкой.

Разработка огнеметного оружия впервые была реализована в советском вооружении ОТ-1. Немного позже сбор оружия начался в других странах и использовался США в войне за Иводзиму и во время нападения на Перл-Харбор.

Конструкция «танка» имела весьма простой вид. Основной пулеметный комплекс демонтировался и вместо него устанавливали огнеметную установку. ТОС-1А отличается тем, что имеет многофункциональный комплекс вооружения. Другими словами, такая технике способна вести бой разными способами.

Также существенным отличием старых моделей танков была топливная система, находящаяся внутри транспортного средства. Работа основывалась на впрыске сжатого воздуха. В некоторых случаях использовался пороховой газ.

ТОС-1А имел схожую технологию, но инженеры переместили всю топливную систему в ракетный снаряд. Использование такой системы впрыска позволяло повысить точность попадания снаряда в цель, а также обезопасить танк.

Цель создания огнеметной установки - предотвратить печальные опыт, произошедший на улицах Грозного. Тогда множество человек, в том числе и представителей власти погибли в уличных боях. Тогда для разрешения конфликтов была предложена идея создания ТОС-1А.

Можно отметить также то, что каждое российское оружие имеет часть советских решений, основываясь на опыте прошлых десятилетий. Такая традиция весьма заметна на каждой новой технике военных сил.

Еще во время Второй мировой войны, армия СССР отказалась от идеи создания огнеметных машин, поскольку она имела весьма короткую дистанцию для стрельбы. Не было и технологий, позволяющих увеличить дальность и точность попадания в цель.

К тому же огнеметные танки плохо были защищены с тыловой части, что предполагало наличие дополнительной защиты. Таким образом, в СССР отказались от создания огнеметной машины.

В основу создания огнеметной технологии легла концепция вакуумных боеприпасов. Дело в том, что огонь имеет высокий охват поражения.

В конечном виде получилась многофункциональная машина. Шасси транспортного средства взято от танка Т-72. Танк обладает высокой прочностью без потерь в мобильности. Дальность стрельбы составляет около 12 км, что позволяет ТОС-1А стрелять из безопасного места.

При полной боеготовности, ТОС-1А может залпом выпустить все ракеты в течение 7 секунд. При в огнеметной системе могут быть зажигательные и термобарические снаряды. При попадании в цель, местность в радиусе 100-200 метров подлежит моментальному уничтожению, а остаточный огонь будет расползаться дальше по местности. Суть в том, что такой снаряд создает невероятно высокую температуру, что приводит к дефициту кислорода и дополнительному давлению.

На сегодняшний момент огнеметные установки находятся не только на территории России, но и в Сирии и Ираке.

Фото: obozrevatel.com