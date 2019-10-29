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Силовые структуры
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Автор Владан Джурич

Китайские эксперты недовольны качеством американских самолетов F-35

Силовые структуры print

 Китайская газета Sina проанализировала ситуацию с продажей новых американских самолетов F-35. Модель воздушного судна была рассчитана для помощи странам, не имеющим возможности купить современное вооружение.

Оказалось, что цена за один самолет очень завышена - заявили китайские журналисты. К тому же, качество сборки столь дорого американского вооружения оставляет желать лучшего.

Это довольно странный факт, поскольку все знают, что США славится своими разработками в области военного вооружения и технологий. 

Первоначально проект самолета F-35 основывался на принципе экономичности. В конечном виде должно было получиться воздушное судно, доступное для развитых стран. Однако, что-то пошло не так - итоговый вариант самолета оказался очень дорогим.

Проблемы разрастались очень быстро. Австралия отметила плохое качество стелс-покрытия. Итальянская армия была недовольна системой передачи данных. Что самое неожиданное - срок службы самолета весьма короткий - 2 000 полетов, хотя в проекте предполагалось свыше 8 тысяч.

Таким образом, подобное отклонение в сроке службы сильно сказывается на себестоимости самолета. Логично предположить, что этот показатель вырастет в несколько раз, поскольку техника быстрее изнашивается, отмечают китайские эксперты.

По примерным прогнозам, средний срок службы самолетов F-35 не превысит и 5 лет. Цена одной модели - 120 млн. долларов. Отсюда можно посчитать, что ежегодные расходы на самолет - 30 млн. долларов.

На основе недовольных отзывов стран, дальнейшая покупка F-35 для других государств остается под большим вопросом. Тем не менее контракты с США уже подписаны. В Штатах же сообщают, что такого плохого результата они не ожидали.

По экспертным оценкам, плохое качество самолетов пятого поколения практически никак не повлияет на качество военных сил. У Соединенных Штатов уже имеется новая разработка истребителей третьего поколения.

Проблема заключается именно в возможностях других стран. Они не могут, как США, производить технику в таких больших количествах, поскольку имеют сильно ограниченный военный бюджет. Таким образом, странам остается заплатить за некачественный самолет F-35.

По итогу  1300 моделей F-35 будут доставлены в десятки стран. Подобная ситуация выгодной окажется в первую очередь для России - теперь эта страна будет лидирующей в воздухе - сообщает Sina

США не выполнили обещание. Это заставляет союзников пересматривать отношения, что в будущем можно отрицательно сказаться на сотрудничестве в целом.

Фото: archive.politica.com.ua

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