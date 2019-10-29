Пол Тиббетс: преступник или герой?

Имя этого генерала ВВС США в 1945 году гремело на весь мир. Он грезил полетами, которые стали для него смыслом жизни. А известен Пол Тиббетс стал из-за того, что пилотировал тот самолет, который сбросил первую в истории человечества атомную бомбу.

Мечты о небе

Пол Тиббетс родился в 1915 году, в городе Куинси (США), в семье продавца кондитерских изделий. Когда мальчику было 12 лет, семья перебралась во Флориду. Родители перевозили Пола с пилотом, который выполнял всевозможные трюки в воздухе.

После полета мальчик долгое время находился под впечатлением и твердо решил стать летчиком. Во время обучения в университете Пол брал уроки летного дела. По настоянию родителей юноша стал посещать подготовительные медицинские курсы, однако его мечта стать летчиком никуда не делась.

Первые миссии

Вскоре он поступил в воздушный корпус американской армии. Уже через год Полу Тиббетсу присвоили звание второго лейтенанта, ему был выделен самолет. Когда он тренировался на новом бомбардировщике, услышал по радио о штурме японцами базы Перл-Харбор.

Мир сотрясался от военных действий. В это время Пола назначили командиром эскадрильи, после чего он совершил около 25 боевых полетов над Европой, которая в то время была оккупирована фашистами. Он возглавлял первые миссии, поддерживающие вторжение Северной Америки в Алжир.

Подготовка

А в 1943 году Пол вернулся на родину для проверки нового самолета. В сентябре этого же года его назначили командующим группы, которая должна была сбросить атомную бомбу. Пол командовал 15-ю самолетами, а также военными, которых насчитывалось 1800 человек - каждый из них сперва обучался на аэродроме во главе со своим командиром.

В марте 1945 года вся группа перебралась на остров Тиниан. А 5 августа американский президент Трумен дал согласие на использование атомной бомбы против Японии. Ночью 6 августа группа из 12 человек во главе с Полом направилась в сторону Хиросимы. Ее самолет назывался «Энола Гэй» - его Пол назвал так в честь матери.

Проведение операции

В 8:15 утра взорвалась первая бомба. Им был уничтожен город, сразу же погибло 80 тыс. человек - многие умирали в муках через несколько суток, другие были ранены. В это самое время характер войны и курс истории были навсегда изменены.

После операции Пол со своей командой приземлились в Тиниане, где командира наградили крестом, другие же члены экипажа получили медали. Прошло еще 3 дня, и на Японию была сброшена вторая бомба - теперь пострадал город Нагасаки. Спустя 6 дней японцы согласились на условия США - у императора не было другого выхода. А 2 сентября обе страны подписали акт о капитуляции, и война завершилась.

Несомненно, для своей станы Пол является героем. Но для пострадавшей стороны, а также других стран, он - убийца, на чьей совести остались десятки тысяч жизней. Когда Пола спросили в интервью, сожалеет ли он о содеянном, он ответил отрицательно.

Фото: svet.sme.sk