Пять фактов о Второй Мировой войне, о которых знают только историки

Вторая мировая война началась первым осенним днем 1939 года и продолжалась до 2 сентября 1945 года. Военные действия проводились на территории 40 государств. 61 страна участвовала в войне, по результатам которой погибло более 60 млн человек.

За это время произошло огромное количество интересных событий, которые, вероятно, до сих пор не всем известны. Именно о них и пойдет речь в данной статье.

1 В первое время Советскому Союзу категорически не хватало бронетехники, поэтому руководство решило в серьезных ситуациях обманывать врага и «превращать» обычные трактора в танки. Самый яркий из таких случаев произошел при обороне Одессы от румынских частей. Бронетехнику обшили металлическими листами и в ночное время пустили в бой. Румыны, естественно, испугались и убежали, сверкая пятками.

Такие «модифицированные» танки прозвали Ни-1 (На испуг).

2 Занимательная история произошла в 1943 году в Курской битве. Тысяча советских и вражеских самолетов боролись в небе. В одной из подобных битв 4 фашистских летательных аппарата Bf-109 встретили в небе штурмовиков Ил-2, которых немцы называли «Черной смертью».

Каждый истребитель противника, соблюдая очередность, осуществил обстрел хвостовой части Ил-2, но тот продолжал лететь, ничего не замечая. Тогда командир немецких летчиков спросил у пилота, почему эта летательная машина не падает, на что тот ответил: «Господин полковник, ежа в «пятую точку» (слово заменено) не укусишь!».

3 Еще один интересный случай произошел при высадке американцев на Марианских островах в июне 44-го года. Для предоставления мер поддержки к союзникам торопился только что спущенный на воду японский авианосец «Тайхо».

Американская подводная лодка «Альбакор» приняла решение перегородить путь авианосцу и, отплыв на необходимое расстояние, выпустила пару торпед. «Тайхо» в ответ направил несколько истребителей, чтобы провести атаку с воздуха.

Углядев торпеду, один из японских вояк кинулся на нее, пытаясь остановить, но это их не спасло - вторая торпеда подорвала авианосец с первого удара, что встречается довольно редко.

4 Интересная ситуация произошла в Ленинграде, который во время войны оказался в блокаде. В сентябре 1941 года фашисты под руководством Вильгельма фон Лееба наступали на город, успешно минуя атаку советских солдат. Уже 15 сентября сопернику удалось захватить Урицу и тогда они начали планировать совершение мощного броска на Ленинград.

Но, что самое интересное, помощь многострадальному городу-герою была оказана не только нашими войсками, а еще и самим Гитлером. Он отдал распоряжение Леебу снять с фронта 41-й танковый и 8-й авиационный корпуса, которые были чуть не главной мощью фашистов на этом фронте. Таким образом, фюрер хотел заморить людей голодом, но просчитался, и в январе 1944 года немцы были откинуты от города на огромное расстояние.

5 После победы Советского союза над фашистской Германией Сталин сообщил, что война унесла жизни примерно 7 млн человек.

В реальности данная цифра была взята из ниоткуда, так как никто не хотел утруждаться и считать количество погибших. Только с приходом Хрущева эта цифра возросла до 30 млн. Но поговаривают, что общая утрата СССР в войне порядка 43 млн, из которых 25 млн - солдаты.

Фото: top.st