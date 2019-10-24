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Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Ирина Гусакова

Самая короткая война в истории

Силовые структуры print

Султанат Занзибар был маленьким государством на востоке Африки, закончившим свое существование в 1964 году.

В 19 веке большая часть Африки была поделена на зоны влияния европейских государств, и африканские страны тем или иным образом были покорены. Некоторые стали полноценными колониями, другие же пребывали в вынужденной зависимости под угрозой завоевания или уничтожения.

На протяжении долгого времени Занзибар находился под «протекцией» Британской империи, отдавая ей сокровища своих недр, предоставляя ее военным земли в аренду для использования в качестве баз.

Ситуация изменилась 25 августа 1896 года, когда скончался султан Хамад ибн Тувайни, отличавшийся лояльностью к британцам. Двоюродный брат султана, Халид ибн Баргаш, склонялся на сторону Германии, также стремившейся увеличить свое влияние на континенте. Халиду удалось захватить власть и прежде всего потому, что на его стороне было войско численностью в 2800 воинов.

Заняв дворец, Халид вознамерился держать в нем оборону. Уже на следующий день командующий британского контингента доставил Халиду ультиматум, согласно которому новоявленный султан должен был сдаться до 9 часов утра 27 августа. Халид был уверен, что британцы не решатся вести огонь, и продолжил укрепление дворца. Точно в 9 часов утра 27 августа заговорили британские орудия.

Великобритания объявила войну Занзибару. Но если войска британцев представляли собой профессиональных военных, дисциплинированных, превосходно обученных и оснащенных, то противостояли им солдаты, имевшие устаревшее и плохое вооружение и почти не имеющие представления о нюансах современных на тот момент способов ведения боя. Занзибарцы почти не отвечали на огонь британцев, предпочитая прятаться.

На вооружении султаната был один боевой корабль «Глазго». В 9 часов 5 минут утра он даже сделал несколько выстрелов по британцам, но уже через пару минут пошел ко дну. К чести британцев нужно отметить, что они выловили из воды всех, кто был на борту «Глазго». Выдержав лишь несколько минут массированного артиллерийского огня, султан Халид предпочел бежать из дворца. Вслед за ним бросились и его солдаты.

На этом война могла бы уже и закончиться, но никто не удосужился опустить флаг Халида. Британцы были уверены, что сопротивление продолжается, и не прекращали огонь. Примерно через полчаса после начала войны случайный снаряд уничтожил флаг. После этого выдвинулась британская пехота.

В 9 часов 38 минут дворец был захвачен. Таким образом, вся война длилась 38 минут, что делает ее самой короткой во всей истории до настоящего момента. В ходе боевых действий погибло пятьсот занзибарцев. У британцев был только ранен один офицер. Султан Хадид скрылся в германском посольстве. Британцы окружили посольство, не намеренные отпустить Халида.

Немцы в свою очередь не хотели выдавать им своего неудачливого союзника. Немецкие моряки принесли шлюпку с корабля, в которой и доставили на его борт Хадида. Согласно международным законам, шлюпка считалась частью корабля, а тот в свою очередь был территорией Германией, и любое действие против него означало бы немедленную войну.

Фото: readovka.ru

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