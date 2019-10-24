2 необычные армии, которые всегда побеждали

В некоторых случаях армия может одержать верх над противником, даже если он превосходит числом и имеет более совершенное вооружение. В некоторых случаях моральный дух солдат, их уверенность в сражении за правое дело могут сыграть решающую роль. Состав армии и особенности числящихся в ней солдат также могут стать преимуществом, особенно если противник будет поражен или испуган.

Африканская армия женщин

Африканское королевство Дагомея держало на службе отряд, состоявший исключительно из женщин. Короли Дагомеи когда-то набирали женские подразделения для охраны их драгоценных персон, и амазонки не принимали участия в войнах и битвах.

Но позднее, когда королевство стало более воинственным, количество амазонок увеличилось до шести тысяч, а применение их стало более разнообразным. В отряд набирались как добровольно решившие стать воинами женщины, так и те, кто был отправлен в армию их семьями, что служило выражением уважения к правителю.

До 1890 года амазонки почти не участвовали в боевых действиях, выполняя функции зачистки и служа в качестве карательного отряда. Но в 1890 году Дагомея встретилась с французскими войсками, каждый солдат королевства стал важен, и амазонкам пришлось воевать на равных с мужчинами.

Поначалу амазонки легко одерживали верх над французами, причина чего остается неясной. Вероятнее всего, мужчины не могли найти решимости стрелять в женщин.

На протяжении четырех лет амазонки воевали с французами, пока отряд не потерпел сокрушительно поражение и не был распущен. Произошло это тогда, когда французы перебросили в Африку артиллерию и пулеметы, противостоять которым у Дагомеи не было никакой возможности.

Последняя уцелевшая дагомейская амазонка, которых называли «мино», скончалась в 1979 году.

Голая армия кельтов

Некоторые кельтские племена предпочитали отправляться на поле боя голыми. Единственной их защитой были рисунки по всему телу, которые должны были призвать духи предков. Присутствие этих духов почиталось кельтами лучшей возможной броней и должно быть спасти от стрел и мечей. Н

е имея брони, кельты делали ставку на скорость, выносливость и ловкость, которые и развивали прежде всего. Вдобавок ко всему, у них было секретное оружие, наводившее ужас на противника и смущавшее его не хуже многотысячной мужской наготы.

Речь идет о берсерках, воинах-зверях, которые не прекращали сражаться, даже если были тяжело ранены, и издавали рычащие возгласы, не способные, как уверяли некоторые, вырваться из человеческой глотки.

Фото: uznayzdes.ru