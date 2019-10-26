Как солнечное затмение прекратило войну

Древний мир почти все время пребывал в состоянии войны. Не одно, так другое из древних государств отправляло свои войска в поход на соседей, намереваясь захватить, поработить или просто уничтожить.

Могущественные царства возникали, разрастались и исчезали по внутренним причинам или от нападений извне. Европа в те времена представляла собой место доисторическое, не имевшее ни письменности, ни цивилизации. Все самое интересное происходило на Ближнем Востоке.

В шестом веке до нашей эры возник конфликт между Лидией и Мидийским царством. Лидия, находившаяся на территории, в наше время занимаемой Турцией, и Мидийское царство, протянувшееся по землям современных Ирана, Ирака, Азербайджана и Армении, представляли собой сверхдержавы древнего мира. Лидией правил царь Аллиатт II, Мидийским царством - Киаксар, и они стоили друг друга, будучи правителями, охочими до войн и завоеваний.

Начавшаяся в 591 году до нашей эры война продолжалась уже шесть лет. Бесконечные битвы и налеты с обеих сторон уничтожали города, оставляли мертвыми тысячи людей, расходовали ресурсы государств. В конце концов Аллиат и Киаксар сошлись для решающей битвы, в которой должны были участвовать все их войска и которая означала бы окончательную победу для одного из них.

Битва началась утром 28 мая 585 года до нашей эры. Поначалу все вроде бы шло неплохо - воины резали и убивали друг друга, отрубали друг другу головы и выпускали кишки, кругом были только вопли ярости и боли, предсмертные хрипы и все прочее, соответствующее сражению и услаждающее царей. Неожиданно солнце стало более тусклым. Прошло совсем немного времени, и светило стало темным кругом с ярким ободом.

Современный человек в первое же мгновение с легкостью распознал бы солнечное затмение и бросился бы искать темное стекло, чтобы наблюдать сквозь него за примечательным явлением.

Древние же люди, даже цари, ничего не знали о действительных причинах солнечного затмения. Ни о какой битве уже не могло идти и речи. Воины побросали оружие и спасались бегством, прикрываясь от неба щитами.

Ситуацией воспользовались жрецы с обеих сторон, мудро заявившие, что это боги наказали и лидийцев, и мидян за жестокую бойню. Когда солнце вернулось на небо, цари отправили послов с намерением заключить мир. Киаксар и Аллиат принесли клятвы о том, что между ними больше никогда не будет войны и в знак мира заключили брак между своими детьми.

Фото: kaz.365info.kz