Ганнибал и Сципион Африканский: битва двух гениальных воинов

В 218 году до нашей эры войска прославленного карфагенского полководца Ганнибала напали на город Сагунт, находившийся в союзнических отношениях с Римом.

Так началась Вторая Пуническая война. Главной битвой этой войны стало сражение возле города Зама, расположенного поблизости от Карфагена. Оно произошло в 202 году до нашей эры и стало великой победой для Рима. Возглавляемые Сципионом Африканским, римляне заманили Ганнибала в ловушку.

Сципион долгое время изучал то, как сражается и управляет войсками Ганнибал, чтобы позднее с успехом использовать это знание против него. В начале войны войска Карфагена одержали крупную победу в битве при Каннах. После нее Сципион был направлен для захвата Нового Карфагена, находившегося там, где ныне лежит Испания.

С одной стороны город имел надежные укрепления, с другой же стороны располагалась лагуна. Основой римских побед обычно было численное преимущество, но Сципион, не имея такового, решил использовать хитрость. В одну из ночей уровень воды в лагуне основательно понизился, и римский полководец решил атаковать город одновременно с двух сторон. Римляне прошли по мелкой воде и ворвались в город. Схожим образом Сципион поступил и при штурме Замы.

Захват Нового Карфагена, по расчетам Сципиона, должен был отозвать Ганнибала в Италию. Зная это, сам Сципион в 205 году до нашей эры переправился на берег Северной Африки, где перед ним пал город Ютика.

Другим достижением Сципиона стало то, что он переманил на свою сторону местного короля Массиниссу. После этого римский полководец направил свои войска на Карфаген. Только к этому времени сенат Карфагена смог отозвать Ганнибала обратно из Италии.

В битве при Заме участвовало около восьмидесяти тысяч человек, по сорок тысяч с каждой стороны. Римское войско насчитывало десять тысяч конных воинов. Карфаген выставил три тысячи конницы и восемь десятков слонов. Несмотря на то, что слоны считались в те времена самым опасным оружием, справиться с которым на поле боя было чудовищно сложно, выставленные Карфагеном едва ли представляли собой серьезную угрозу, так как не были должным образом обучены.

Столкновение между армиями произошло на открытом поле. Слонов Ганнибал выставил перед войском. Позади них заняли место линии ливийских воинов, а затем стояли опытные солдаты, которых Ганнибал привел с собой из Италии. По флангам располагались конные подразделения. Сципион же расставил свои войска колоннами. В промежутке между колоннами он расставил легких пехотинцев, создавая иллюзию того, что и его солдаты стоят линиями. Все это должно было помочь ему справиться со слонами. Именно эти животные и начали атаку Ганнибала. Одновременно выдвинулась и карфагенская конница. Сципион приказал держать строй. Вскоре последовал и другой приказ, по которому легкие пехотинцы покинули колонны. Одновременно с этим громко забили барабаны и завыли трубы римлян. Добившись нужного эффекта, они напугали слонов, и погонщики потеряли контроль над животными. Слоны побежали обратно, давя воинов Ганнибала и оказавшись совершенно бесполезными в битве. Конница Сципиона, включавшая в себя нумидийских конных лучников, выдвинулась вперед, напав на карфегенян с флангов.

Все это позволило тяжелым пехотинцам Сципиона выстроиться в боевые порядки и двинуться на врага. Римские солдаты схватились с наемниками Карфагена. Те стали отступать, не давая ливийцам вступить в бой. Ганнибал со своими ветеранами сам направился в гущу сражения. Не прятался за спинами своих воинов и Сципион.

Преимущество римлян оказалось несомненным. В попытке бежать карфагенские наемники атаковали своих соратников-ливийцев. Римская конница добивала пехоту противника, окружая его. В ходе сражения Карфаген потерял двадцать тысяч человек, а римляне в четыре раза меньше.

Сумев сбежать в Карфаген, Ганнибал предстал перед сенатом и сказал, что битва при Заме ознаменовала собой поражение в войне.

Фото: archiwum.stopklatka.pl