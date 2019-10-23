Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Ирина Гусакова

Ганнибал и Сципион Африканский: битва двух гениальных воинов

Силовые структуры print

В 218 году до нашей эры войска прославленного карфагенского полководца Ганнибала напали на город Сагунт, находившийся в союзнических отношениях с Римом.

Так началась Вторая Пуническая война. Главной битвой этой войны стало сражение возле города Зама, расположенного поблизости от Карфагена. Оно произошло в 202 году до нашей эры и стало великой победой для Рима. Возглавляемые Сципионом Африканским, римляне заманили Ганнибала в ловушку.

Сципион долгое время изучал то, как сражается и управляет войсками Ганнибал, чтобы позднее с успехом использовать это знание против него. В начале войны войска Карфагена одержали крупную победу в битве при Каннах. После нее Сципион был направлен для захвата Нового Карфагена, находившегося там, где ныне лежит Испания.

С одной стороны город имел надежные укрепления, с другой же стороны располагалась лагуна. Основой римских побед обычно было численное преимущество, но Сципион, не имея такового, решил использовать хитрость. В одну из ночей уровень воды в лагуне основательно понизился, и римский полководец решил атаковать город одновременно с двух сторон. Римляне прошли по мелкой воде и ворвались в город. Схожим образом Сципион поступил и при штурме Замы.

Захват Нового Карфагена, по расчетам Сципиона, должен был отозвать Ганнибала в Италию. Зная это, сам Сципион в 205 году до нашей эры переправился на берег Северной Африки, где перед ним пал город Ютика.

Другим достижением Сципиона стало то, что он переманил на свою сторону местного короля Массиниссу. После этого римский полководец направил свои войска на Карфаген. Только к этому времени сенат Карфагена смог отозвать Ганнибала обратно из Италии.

В битве при Заме участвовало около восьмидесяти тысяч человек, по сорок тысяч с каждой стороны. Римское войско насчитывало десять тысяч конных воинов. Карфаген выставил три тысячи конницы и восемь десятков слонов. Несмотря на то, что слоны считались в те времена самым опасным оружием, справиться с которым на поле боя было чудовищно сложно, выставленные Карфагеном едва ли представляли собой серьезную угрозу, так как не были должным образом обучены.

Столкновение между армиями произошло на открытом поле. Слонов Ганнибал выставил перед войском. Позади них заняли место линии ливийских воинов, а затем стояли опытные солдаты, которых Ганнибал привел с собой из Италии. По флангам располагались конные подразделения. Сципион же расставил свои войска колоннами. В промежутке между колоннами он расставил легких пехотинцев, создавая иллюзию того, что и его солдаты стоят линиями. Все это должно было помочь ему справиться со слонами. Именно эти животные и начали атаку Ганнибала. Одновременно выдвинулась и карфагенская конница. Сципион приказал держать строй. Вскоре последовал и другой приказ, по которому легкие пехотинцы покинули колонны. Одновременно с этим громко забили барабаны и завыли трубы римлян. Добившись нужного эффекта, они напугали слонов, и погонщики потеряли контроль над животными. Слоны побежали обратно, давя воинов Ганнибала и оказавшись совершенно бесполезными в битве. Конница Сципиона, включавшая в себя нумидийских конных лучников, выдвинулась вперед, напав на карфегенян с флангов.

Все это позволило тяжелым пехотинцам Сципиона выстроиться в боевые порядки и двинуться на врага. Римские солдаты схватились с наемниками Карфагена. Те стали отступать, не давая ливийцам вступить в бой. Ганнибал со своими ветеранами сам направился в гущу сражения.  Не прятался за спинами своих воинов и Сципион.

Преимущество римлян оказалось несомненным. В попытке бежать карфагенские наемники атаковали своих соратников-ливийцев. Римская конница добивала пехоту противника, окружая его. В ходе сражения Карфаген потерял двадцать тысяч человек, а римляне в четыре раза меньше.

Сумев сбежать в Карфаген, Ганнибал предстал перед сенатом и сказал, что битва при Заме ознаменовала собой поражение в войне.

Фото: archiwum.stopklatka.pl

Обсудить
Актуальная аналитика
Кошелек
Как рассчитать свою пенсию и не запутаться?
Силовые структуры
Ганнибал и Сципион Африканский: битва двух гениальных воинов
Здоровье
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Новости Все >
В России построят корабль для космических туристов
Видео дубля Дибалы, который отправил "Локомотив" в нокаут
Экономисты не поверили в рост доходов россиян
Будущая словенка Подчуфарова назвала российский спорт цирком
Опубликован эскиз формы сборной России на Евро-2020
Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Самозанятые смогут выйти из тени еще в 13 регионах
Спецпредставитель США нашел "дыры" в меморандуме России и Турции
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Депутат Милонов запретил отмечать Хэллоуин в школах
Последние материалы
Экономисты не поверили в рост доходов россиян
Будущая словенка Подчуфарова назвала российский спорт цирком
Опубликован эскиз формы сборной России на Евро-2020
Ганнибал и Сципион Африканский: битва двух гениальных воинов
Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Самозанятые смогут выйти из тени еще в 13 регионах
Западный социолог о конфликтах на постсоветском пространстве
Спецпредставитель США нашел "дыры" в меморандуме России и Турции
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Соломон Соловьев Пеле - царь Скорпионов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Путешествие во времени: увлекательная история лекарств Константин Кузнецов Рустем Сафронов Как бандит стал информатором ФБР Рустем Сафронов
Комментарии
Эксперт: России не хватает Украины
Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Эксперт: России не хватает Украины
Счетная палата сочла неэффективными меры господдержки Северного Кавказа
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Путин и Эрдоган приняли "судьбоносные" решения по Сирии
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Как объединяются коммунисты России?
Депутат Милонов запретил отмечать Хэллоуин в школах
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Общество готово к серьезным изменениям в сфере абортов
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Депутат Милонов запретил отмечать Хэллоуин в школах
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев
Общество готово к серьезным изменениям в сфере абортов
Общество готово к серьезным изменениям в сфере абортов
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ