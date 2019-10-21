Кошки на войне

Рано или поздно любое прирученное солдатом животное отправляется вместе с ним на войну. Лошади перевозят бойцов и снаряжение, несут в бой могучих рыцарей и лучников, боевые псы вгрызаются в горло врагам, вытаскивают с поля боя раненых и бросаются под танки, голуби переносят сообщения и даже занимаются аэрофотосъемкой.

Все эти животные имеют очевидные возможности, которые позволяют использовать их в ходе боевых действий. Кошки выглядят существами слишком маленькими, своевольными, недостаточно опасными и плохо поддающими дрессировке, чтобы использовать их в военных кампаниях. И все же редко какая война, особенно в древности, обходилась без участия котов.

Первое боевое применение котов произошло две с половиной тысячи лет назад. В Древнем Египте кошки почитались как священные животные. За причинение вреда кошке египтянину полагалось строгое наказание, а тот, кто убивал кошку, бывал и сам казнен.

Персы, вознамерившиеся покорить Египет, знали о любви египтян к кошкам и пошли на хитрость. Они привязали кошек к своим щитам и к себе самим и пошли в атаку, прикрываясь животными. Египтяне не посмели причинить вред священным животным, и персы одержали верх.

В шестнадцатом веке, если верить рукописям, предлагалось использовать кошек для поджога вражеских городов. Рекомендовалось поймать нескольких котов, живущих в осажденном городе, привязать к ним тлеющий фитиль и отпустить. Кошки, конечно же, побегут к себе домой, спрячутся в сарае и подожгут его. Таким образом можно было сжечь целый город. Сведения о подобном методе использования животных имеются и в скандинавских, и в монгольских источниках.

Наличие кошек в войсках было важно и позднее. Кот служил превосходным защитником припасов от мышей и крыс. В Первую мировую войну кошек иногда даже держали в окопах, чтобы крысы меньше досаждали солдатам. Также коты нередко имелись и при штабах, чтобы защитить от грызунов привлекающие их бумаги, среди которых могли оказаться и секретные документы. Кроме того, разве есть лучший отдых и способ успокоения после тяжелого боя, чем погладить котика?

Наличие кошек на передовой было обусловлено и тем, что они считались способными предсказать бомбардировку. Более чувствительные, животные чувствовали наличие газа в воздухе раньше людей. Во Вторую мировую войну котов иногда держали на подводных лодках, где они были живыми индикаторами качества воздуха и естественным антидепрессантом в долгих подводных походах.

Фото: apostrophe.ua