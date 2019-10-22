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Силовые структуры
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Автор Ирина Гусакова

Орден Святого Лазаря и армия великанов: они одерживали победы, устрашая противников

Силовые структуры print

Орден Святого Лазаря

Мало какая армия может внушить ужас и заставить противника бежать одним своим появлением на поле боя. Каким бы ни был солдат врага, с ним можно вступить в бой и попытаться победить, если только у него нет неоспоримого преимущества, непробиваемой брони или удивительного оружия. В средние века такой армией, с которой предпочитали не вступать в бой, стал Орден Святого Лазаря. Завидев отличавшие его зеленые кресты, многие противники Ордена бежали прочь. Причиной этого было то, что все состоявшие в Ордене были больны лепрой, то есть проказой.

Орден Святого Лазаря был создан в 1098 году для того, чтобы строить приюты и облегчать жизнь заболевших этой болезнью. Но когда пришло время Крестовых походов, владыки ордена пришли к выводу, что большое количество вполне боеспособных и сильных мужчин, пребывающих в лепрозории, вполне можно превратить в воинство. Организовав боевую часть Ордена, они отправили больных проказой в бой. Поскольку в те времена излечение от проказы было невозможно, воины-лазариты, которым было нечего терять, приобретали от того особое рвение и сражались с неистовой яростью. Вдобавок ко всему, они представляли собой и бактериологическое оружие. Опасаясь заразы, враги нередко бежали, только бы не оказаться поблизости от лазаритов. Зная об этом, воины Ордена не закрывали свои изуродованные болезнью головы шлемами, показывая, что может случиться с теми, кто пойдет против них. Проказа была распространенным заболеванием в те годы, и орден не имел недостатка в новобранцах. Когда крестоносцы лишились всех завоеваний в Святой земле, Орден вновь обратился к своей изначальной работе и существует до сих пор.

Армия великанов

Армия прусского короля Фридриха Вильгельма I имела такую славу, что мало кто хотел сойтись с ней на поле боя. Причиной того было то, что состояла она из солдат очень высокого роста и отличающихся огромной силой. Взойдя на престол, Фридрих первым делом затеял реформу армии. Она получила самое современное на тот момент вооружение, были пересмотрены тактические приемы, солдаты прошли обучение под руководством лучших военных инструкторов. Одним из нововведений были подразделения великанов. Для того, чтобы сформировать их, король отправил вербовщиков выискивать по всей стране высоких и сильных мужчин, которым предстояло в обязательном порядке служить в армии.

Все эти усилия привели к тому, что прусская армия стало одной из лучших в Европе. Именно благодаря реформам Фридриха Пруссия стала победительницей в Семилетней войне. Современные историки полагают, что высокие и сильные прусские солдаты имели преимущество в обращении с громоздкими и массивными мушкетами, быстрее перезаряжая их и производя более точную стрельбу.

Фото: orderofmalta.org.au

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