Великие военные победы в мировой истории

Битва при Куртре

Это сражение, также известное как «Битва Золотых Шпор», произошло 11 июля 1302 года. Фламандцы и французы схлестнулись в сражении, где со стороны первых участвовало две с половиной тысячи конницы и восемь тысяч пехоты, а вторые выставили семь с половиной тысяч ополчения. Несмотря на это, именно ополченцы одержали верх. Они выбрали целью кавалерию французов, а затем под их ударами дрогнула и пехота противника. Одержав верх, фламандцы собрали золотые шпоры павших французских рыцарей и выставили их в своих городах как трофеи в знак великой победы.

Битва при Азенкуре

Столетняя война, которую вели Франция и Англия, знала немало жестоких масштабных сражений. В битве при Азенкуре, случившейся 25 октября 1415 года, французы имели намного большее войско. Английское командование решило выставить в центре тяжелую пехоту, а в лесах по флангам прятались лучники. Атаковав войско англичан, их противник попал под перекрестный огонь. Меткие английские луки обрушили на врага дождь из стрел, и французы отступили. Вторая их атака принесла не больше успеха, и на том битва закончилась. Несмотря на то, что нет точных сведений о том, сколько человек участвовало в битве и какими были потери, историки сходятся в том, что французы оставили мертвыми намного больше солдат притом, что имели значительное численное превосходство.

Сражение между Японией и Кореей

В 1596 году японский флот двинулся в сторону Кореи с захватническими намерениями. Командование корейскими боевыми кораблями принадлежало Ли Сунсину. У него было 13 кораблей, принадлежавших к разновидности пханоксон. Сунсину были известны все течения и проходы. Он заманил японцев в пролив, и множество кораблей захватчиков закончило свое путешествие на скалах. Применив линейный бой, Ли Сунсин уничтожил уцелевшие японские корабли, сам при этом выйдя без потерь. Всего в том сражении погибло 133 японских корабля.

Сражение при Рымнике

При реке Рымна, находящейся в Румынии, имела место одна из самых значительных битв в русско-турецкой войне. Объединенные войска России и Австрии сошлись 11 сентября 1789 года с турецкой армией, насчитывавшей 100 тысяч человек. Противостояли им 7 тысяч русских воинов и 18 тысяч австрийцев. Но командовал войсками союзников Александр Суворов, и численное превосходство ничем не помогло туркам. За эту победу Суворов получил от Екатерины II титул графа. Австрийцы же дали ему прозвище «Генерал Вперед».

Фото: ruwest.ru