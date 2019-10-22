Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Ирина Гусакова

Великие военные победы в мировой истории

Силовые структуры print

Битва при Куртре

Это сражение, также известное как «Битва Золотых Шпор», произошло 11 июля 1302 года. Фламандцы и французы схлестнулись в сражении, где со стороны первых участвовало две с половиной тысячи конницы и восемь тысяч пехоты, а вторые выставили семь с половиной тысяч ополчения. Несмотря на это, именно ополченцы одержали верх. Они выбрали целью кавалерию французов, а затем под их ударами дрогнула и пехота противника. Одержав верх, фламандцы собрали золотые шпоры павших французских рыцарей и выставили их в своих городах как трофеи в знак великой победы.

Битва при Азенкуре

Столетняя война, которую вели Франция и Англия, знала немало жестоких масштабных сражений. В битве при Азенкуре, случившейся 25 октября 1415 года, французы имели намного большее войско. Английское командование решило выставить в центре тяжелую пехоту, а в лесах по флангам прятались лучники. Атаковав войско англичан, их противник попал под перекрестный огонь. Меткие английские луки обрушили на врага дождь из стрел, и французы отступили. Вторая их атака принесла не больше успеха, и на том битва закончилась. Несмотря на то, что нет точных сведений о том, сколько человек участвовало в битве и какими были потери, историки сходятся в том, что французы оставили мертвыми намного больше солдат притом, что имели значительное численное превосходство.

Сражение между Японией и Кореей

В 1596 году японский флот двинулся в сторону Кореи с захватническими намерениями. Командование корейскими боевыми кораблями принадлежало Ли Сунсину. У него было 13 кораблей, принадлежавших к разновидности пханоксон. Сунсину были известны все течения и проходы. Он заманил японцев в пролив, и множество кораблей захватчиков закончило свое путешествие на скалах. Применив линейный бой, Ли Сунсин уничтожил уцелевшие японские корабли, сам при этом выйдя без потерь. Всего в том сражении погибло 133 японских корабля.

Сражение при Рымнике

При реке Рымна, находящейся в Румынии, имела место одна из самых значительных битв в русско-турецкой войне. Объединенные войска России и Австрии сошлись 11 сентября 1789 года с турецкой армией, насчитывавшей 100 тысяч человек. Противостояли им 7 тысяч русских воинов и 18 тысяч австрийцев. Но командовал войсками союзников Александр Суворов, и численное превосходство ничем не помогло туркам. За эту победу Суворов получил от Екатерины II титул графа. Австрийцы же дали ему прозвище «Генерал Вперед».

Фото: ruwest.ru

Обсудить
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Великие военные победы в мировой истории
Недвижимость
Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (вне дома)
Садоводство, цветоводство, рецепты
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Новости Все >
В Японии проходит цикл церемоний провозглашения нового императора
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
8 человек отравились газом на Орском нефтеперерабатывающем заводе
В Москве откроется "Школа молодого предпринимателя" для мусульман
Россияне меняют машины на общественный транспорт
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления
Телеведущий Владимир Соловьев вписан в Книгу рекордов Гиннесса
Цена на гречку поползла вверх
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
Последние материалы
Великие военные победы в мировой истории
В Японии проходит цикл церемоний провозглашения нового императора
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
8 человек отравились газом на Орском нефтеперерабатывающем заводе
В Москве откроется "Школа молодого предпринимателя" для мусульман
Россияне меняют машины на общественный транспорт
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления
Телеведущий Владимир Соловьев вписан в Книгу рекордов Гиннесса
Цена на гречку поползла вверх
Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (вне дома)
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Основные симптомы периферической нейропатии - онемение и покалывание в руках или ногах
Любовь Степушова Россия повторит сирийский успех во многих африканских странах Любовь Степушова Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Шойгу, Кудрин или Патрушев? Россияне определились с качествами следующего президента
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Македония: 20 лет в борьбе за свое "я"
Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Евгений Гильбо: в российской власти плохие бухгалтера
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ