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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Ксения Семенова

Самые длинные войны в истории

Силовые структуры print

Война - очень тяжелое испытание для любого народа. Каждый человек в такие периоды считает часы до завершения борьбы, и с нетерпением ждет воцарения мира. Но порой эти боевые действия затягиваются на многие годы, когда несколько раз успевают поменяться поколения. В этой статье мы хотим рассказать о таких эпизодах в истории.

Реконкиста (770 лет)

Это длительный период войн на Пиренейском полуострове между мусульманскими маврскими эмиратами, христианскими португальцами и испанцами, который длился с 770 года н.э., когда арабы заполучили крупную долю земель вышеуказанной территории, по 1942 год н.э., когда христиане отвоевали Гранаду - столицу Гранадского эмирата. С того времени полуостров принадлежал полностью этой религии.  

По завершению этой поры - самого продолжительного сражения в истории - стартовало время, когда были совершены настоящие прорывы в географическом плане.

Римско-персидские войны (721 год)

В этот период было проведено несколько сражений между греко-римской цивилизацией и Иранскими государственными коалициями. Все войны можно считать за одну, потому что в момент прекращения борьбы официально мир не заключался, а новые правители приходили к власти уже с осознанием того, что необходимо продолжать битву.

Трехсоттридцатипятилетняя война (335 лет)

Над названием этого конфликта не пришлось долго думать - оно означает количество лет сражений. Воевали между собой Нидерланды и архипелаг Силли, и данная борьба носит название одной из самых странных за всю историю - за все 335 лет соперники не сделали ни единого выстрела друг в друга.

Нестандартная война завершилась только в 1985 году, когда один государственный деятель из Силли выявил, что документально остров до сих пор состоял в боевом конфликте с вышеуказанной страной.

17 апреля 1986 года все было официально задокументировано и окончено мирным договором.

Арауканская война (290 лет)

Арауканская война - сражение между коренным индейским народом мапуче (другое название арауканы), который населял в то время нынешнею страну Чили, и Испанской империей. Мапуче оказали европейским воякам самое суровое и длительное сопротивление, если сравнивать с остальными индейскими народами.

Война длилась практически 3 века, начиная с 1536 года, но упертые индейцы по итогу добились желаемого - страна Чили была признана независимой.

За многолетнюю историю непрекращающейся борьбы индейский народ аракуанов рождал на свет истинных героев, например, самый популярный из них - Гальварино, который вышел на поле боя, не имея обеих рук (они были отрублены). В честь него теперь назван поселок в Чили.

Фото: magazine.tnn-online.net

Темы война реконкиста арауканская война римско-персидские войны трехсоттридцатипятилетняя война
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