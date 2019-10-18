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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

Как военное дело поддерживало экономику древней Ассирии

Силовые структуры print

Масштабы военного развития и расширения древней Ассирии были неразрывно связаны с экономическим процветанием растущего царства. 

Около 1450 г. до н.э. такая военная система была необходима для фактической защиты уязвимости ассирийских земель, заключенных между мощными месопотамскими государствами Митанни на севере и Вавилонией на юге, что поддерживало экономическую стабильность земли. 

Но по прошествии веков Ассирия превратилась в агрессора за счет своего постоянно совершенствовавшегося военного мастерства.

Достаточно сказать, что завоеванные земли принесли ресурсы от грабежа, начиная от металлов, лошадей и заканчивая людьми. Это было дополнено контролем важнейших торговых путей, которые пересекали различные части Месопотамии. 

По сути, ведение войн (наряду с завоеваниями и набегами) стало организованным предприятием, проводимым для улучшения экономики ассирийского царства. Проще говоря, к 11 веку до нашей эры потребности государства в безопасности стали неотличимы от процветания восходящей империи - ассирийская армия играла свою решающую роль в обоих делах.

Когда царство превратилось в растущую империю, масштабы экспансионизма были отражены идеологическими ценностями (поскольку одного экономического процветания было недостаточно для привлечения растущего населения). Такие теологические / националистические тенденции связывать войну со славой стали краеугольным камнем политики для элиты Ассирии, когда король занял центральное место в военной политике. 

Месопотамский бог Ашшур был главой ассирийского пантеона, и поэтому каждое решение, принятое правителем, принималось под символическим «подтверждением» Ашшура - от грабежей, массовых убийств до даже внутренней политики.

Ассирийский правитель должен был выполнять несколько ролей - например, выступать в роли земного «посланника» Ашшура, доказывать, что он является способным главнокомандующим ассирийской армии, а также принимать участие во внутренних и политических делах. Такая строго централизованная структура управления и политики была выгодна динамичным правителям, таким как Тиглат Пилезер III, Саргон II и Сеннахирим. Но с другой стороны, это также сделало Ассирийское государство явно зависимым от его царя. Следовательно, слабый правитель обычно отражал «плохие времена», с которыми сталкивалась империя.

Фото: pexels.com

Темы ассирия становление военная мощь
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Как военное дело поддерживало экономику древней Ассирии
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