Гибридное перевооружение. Как украинцы пытаются избавиться от автомата Калашникова

Украина продолжает разговоры о перевооружении армии по стандартам НАТО. Однако, соблюдение правил альянса может отрицательно сказаться на обычных гражданах страны. Военные эксперты из издания «Деловая столица» высказали мнение по поводу автомата Калашникова и его несоответствия требования современной войны.

Как пишет издание, автомат Калашникова хранится на складах Украины в огромных размерах. Несмотря на это, армии требуется масштабное перевооружение.

Правительство Украины и силовые структуры предпочитают западные образцы оружия, больше, по их мнению, подходящие для современных военных действий.

Результаты войны на Донбассе показали, что автомат Калашникова - это дешевое и надежное оружие для армии. С другой стороны - он не соответствует требованиям современных боевых действий, говорит военный обозреватель.

В качестве примера приводится Вьетнам, оказавшийся от российских автоматов в пользу израильского вооружения. Среди других примеров - перевооружение румынской армии на итальянские автоматы Beretta ARX-160. При этом у страны есть многолетняя лицензия на производстве АК.

По словам украинского военного специалиста, автомат Калашникова пытаются модернизировать под современные условия боевых действий. Так, например, завод «Форт» специализируется на разработке обвесов для улучшения АК.

В качестве перевооружения предлагается тактический комплект 9 для АКМ. Отличительные особенности кастомизированной версии АКМ:

алюминиевое цевье;

лазерный указатель целей сбоку;

ручка переноса огня смещена вниз;

собственный дуальный компенсатор;

наличие подствольного фонаря.

Также была увеличена эргономика оружия. Среди самых интересных изменений отмечается планка Пикатинни, позволяющая использовать на автомате вспомогательные приспособления: фонари, сошки и лазерные указатели целей.

Второй вариант модернизации АК - это полное изменение автомата по схеме украинского оружия «Малюк». Однако, планы проекта были сдвинуты, поскольку производственные компании заявили о собственной разработке автомата. Основное направление - использование большего количества собственных деталей, а также создание уникального ствола.

Была также предложена идея гибридного перевооружения. Для этого предлагается использоваться западные образцы оружия, а боеприпасы - советского производства, поскольку их достаточно много на складах военных сил.

Сегодня же пока ведутся работы по созданию собственного оружия Украины. Компания «Спецтехноэкспорт» уже приобрела американские карабины М4 и подствольные гранатометы LMT.

При этом еще остается под вопросом ситуация с МВД Украины. Еще до потери Крыма было развернуто масштабное производство вооружения израильского образца. Однако, из-за давления со стороны России на Израиль, наладить производственный процесс не удалось - отмечает военный эксперт.

Таким образом, если оборонный бюджет страны «потянет» затраты проекта, то украинская армия откажется от советского вооружения. Стоит напомнить, что Украина уже заказывала французские вертолеты, поставки которых пока наладить не удается.

Фото: fakty.com.ua