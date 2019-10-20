Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Владан Джурич

Гибридное перевооружение. Как украинцы пытаются избавиться от автомата Калашникова

Силовые структуры print

Украина продолжает разговоры о перевооружении армии по стандартам НАТО. Однако, соблюдение правил альянса может отрицательно сказаться на обычных гражданах страны. Военные эксперты из издания «Деловая столица» высказали мнение по поводу автомата Калашникова и его несоответствия требования современной войны.

Как пишет издание, автомат Калашникова хранится на складах Украины в огромных размерах. Несмотря на это, армии требуется масштабное перевооружение.

Правительство Украины и силовые структуры предпочитают западные образцы оружия, больше, по их мнению, подходящие для современных военных действий.

Результаты войны на Донбассе показали, что автомат Калашникова - это дешевое и надежное оружие для армии. С другой стороны - он не соответствует требованиям современных боевых действий, говорит военный обозреватель.

В качестве примера приводится Вьетнам, оказавшийся от российских автоматов в пользу израильского вооружения. Среди других примеров - перевооружение румынской армии на итальянские автоматы Beretta ARX-160. При этом у страны есть многолетняя лицензия на производстве АК.

По словам украинского военного специалиста, автомат Калашникова пытаются модернизировать под современные условия боевых действий. Так, например, завод «Форт» специализируется на разработке обвесов для улучшения АК.

В качестве перевооружения предлагается тактический комплект 9 для АКМ. Отличительные особенности кастомизированной версии АКМ:

  • алюминиевое цевье;
  • лазерный указатель целей сбоку;
  • ручка переноса огня смещена вниз;
  • собственный дуальный компенсатор;
  • наличие подствольного фонаря.

Также была увеличена эргономика оружия. Среди самых интересных изменений отмечается планка Пикатинни, позволяющая использовать на автомате вспомогательные приспособления: фонари, сошки и лазерные указатели целей.

Второй вариант модернизации АК - это полное изменение автомата по схеме украинского оружия «Малюк». Однако, планы проекта были сдвинуты, поскольку производственные компании заявили о собственной разработке автомата. Основное направление - использование большего количества собственных деталей, а также создание уникального ствола.

Была также предложена идея гибридного перевооружения. Для этого предлагается использоваться западные образцы оружия, а боеприпасы - советского производства, поскольку их достаточно много на складах военных сил.

Сегодня же пока ведутся работы по созданию собственного оружия Украины. Компания «Спецтехноэкспорт» уже приобрела американские карабины М4 и подствольные гранатометы LMT.

При этом еще остается под вопросом ситуация с МВД Украины. Еще до потери Крыма было развернуто масштабное производство вооружения израильского образца. Однако, из-за давления со стороны России на Израиль, наладить производственный процесс не удалось - отмечает военный эксперт.

Таким образом, если оборонный бюджет страны «потянет» затраты проекта, то украинская армия откажется от советского вооружения. Стоит напомнить, что Украина уже заказывала французские вертолеты, поставки которых пока наладить не удается.

Фото: fakty.com.ua

Обсудить
Актуальная аналитика
Октябрь
21 октября: Стояние на Угре, Трафальгарская битва и день рождения канкана
Здоровье
Основные симптомы периферической нейропатии - онемение и покалывание в руках или ногах
Силовые структуры
Гибридное перевооружение. Как украинцы пытаются избавиться от автомата Калашникова
Новости Все >
Британия запустила план "Yellowhammer" по "жесткому" Brexit
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Индийские студенты сдавали экзамен с коробками на головах
Задержан поджигатель из Ростова, который виновен в гибели 7 человек
Диетологи раскрыли продукты, которые "никогда нельзя есть"
Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Трамп признался, что ему нравятся русские
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
Последние материалы
Британия запустила план "Yellowhammer" по "жесткому" Brexit
Главные вредители лука и как с ними бороться
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Пять самых романтичных пляжей на Багамах
Все о недвижимости в США: есть ли большие возможности в большой стране
Индийские студенты сдавали экзамен с коробками на головах
Коробка вариатор: преимущества и недостатки
Эксперт о политических аспектах "Парижского соглашения"
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья

Врач Григорий Конев заявил, что те бананы, которые привозят в Россию, обрабатывают химикатами, чтобы они дольше хранились, а эти вещества являются не просто вредными, они — они канцерогенны.

Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Соломон Соловьев Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Киев признал зависимость от российской энергосистемы
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Красноярском крае
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Что ждет шахидов в раю. Девственницы или виноград?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Эндометриоз: причины, диагностика, лечение
Святая Екатерина: жизнь во имя Христа
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ