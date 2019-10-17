Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Владан Джурич

Военные США согласились с использованием искусственного интеллекта для борьбы с противниками

Силовые структуры print

Эксперт в области военной логистики Брюс Джетт уверен, что часть работы военных можно передать под управление искусственного интеллекта.

Американское издание Business Insider опубликовало статью с с изложением позиции военного обозревателя.

По мнению, Брюса Джетта, если передать часть контроля военных сил искусственному интеллекту, то только так можно выиграть схватку с Россией и Китаем.

Эксперт также считает, что за счет искусственного интеллекта, потенциал армии вырастет в несколько раз, поскольку у крупных стран сейчас нет таких технологий. Тем не менее, правительство Штатов и чиновники пока с осторожностью относятся к ИИ.

Так, например, все военно-воздушные операции должны проводиться под контролем человека. Доверять такую важную функцию искусственному интеллекту - нерационально.

Джетт подчеркнул, что использование ИИ поможет быстрее реагировать на происходящее во время военных действий. Это наиболее актуально для сухопутных войск, имеющих высокую мобильность. Однако, военный эксперт так же, как и чиновники с осторожностью говорит об ИИ.

В качестве примера Джетт приводит применение артиллерийского оружия в условиях активного боя. Для каждого выстрела необходим хотя бы один человек. Если требуется провести более масштабную атаку, то нужно еще больше солдат, а это большие затраты по времени.

При внедрении искусственного интеллекта подобного не случится, поскольку все операции будет выполнять машина. Таким образом, скорость боя увеличивается в несколько раз.

Сейчас подразделение Джетта занимается разработкой дорожных карт на основе ИИ. Совместно с ним в реализации проекта участвует Army Futures Command. Стоит отметить, что разработка карта основывается на ИИ, работающем во время боевых действий. Если подразделения смогут создать правильную имитационную модель активных сражений, то на выходе, по задумке разработчиков, получится качественный проект.

Подразделение AFC занимается дорожными картами конкретно для сухопутных кампаний. Вместе с этим AFC создали исследовательский центр в университете Карнеги-Мэллоун.

По словам Джетта, инженерная команда планирует разработать устойчивый искусственный интеллект, способный быстро учиться и адаптироваться под изменения условий в боевых условиях. В результате это поможет грамотно распределить ресурсы армии и проводить дальнейшие исследования на базе ИИ для военных сил в больших масштабах.

Фото: yemenshabab.net

Обсудить
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Военные США согласились с использованием искусственного интеллекта для борьбы с противниками
Формула небес
Быть мужем Мэрилин Монро и выжить - Гороскоп дня
Комнатные цветы
Самые живучие домашние растения
Новости Все >
Жителей РФ предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Первые роды в космосе пройдут в течение 12 лет
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт "Миротворец"
Парубий: Запад давит на Зеленского
В Госдуме решили ускорить повышение МРОТ
Якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами
Скончался боксер Патрик Дэй, нокаутированный во время боя
Президент поручил правительству изучить поведение молодежи в Интернет
Скорость машин на дорогах будут контролировать по-новому
Последние материалы
Первые роды в космосе пройдут в течение 12 лет
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт "Миротворец"
Парубий: Запад давит на Зеленского
В Госдуме решили ускорить повышение МРОТ
Якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами
Скончался боксер Патрик Дэй, нокаутированный во время боя
Президент поручил правительству изучить поведение молодежи в Интернет
Скорость машин на дорогах будут контролировать по-новому
Быть мужем Мэрилин Монро и выжить - Гороскоп дня
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Соломон Соловьев Быть мужем Мэрилин Монро и выжить - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Кто не дает забыть "Дело Дрейфуса" Игорь Буккер Любовь Степушова Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга? Любовь Степушова
Комментарии
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Глава РУСАДА объяснил свои слова о подмене чиновниками допинг-проб
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
В Кремле думают о создании "зеленой" партии
Главный психиатр СССР: Лизу Киселеву убил не маньяк, а духовный урод
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Дело сбитого полицейским "пьяного мальчика" взято на контроль главой СК
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
При виде цыгана чех теряет толерантность
При виде цыгана чех теряет толерантность
Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Американских дипломатов сняли с поезда "Нёнокса - Северодвинск"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ