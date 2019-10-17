Военные США согласились с использованием искусственного интеллекта для борьбы с противниками

Эксперт в области военной логистики Брюс Джетт уверен, что часть работы военных можно передать под управление искусственного интеллекта.

Американское издание Business Insider опубликовало статью с с изложением позиции военного обозревателя.

По мнению, Брюса Джетта, если передать часть контроля военных сил искусственному интеллекту, то только так можно выиграть схватку с Россией и Китаем.

Эксперт также считает, что за счет искусственного интеллекта, потенциал армии вырастет в несколько раз, поскольку у крупных стран сейчас нет таких технологий. Тем не менее, правительство Штатов и чиновники пока с осторожностью относятся к ИИ.

Так, например, все военно-воздушные операции должны проводиться под контролем человека. Доверять такую важную функцию искусственному интеллекту - нерационально.

Джетт подчеркнул, что использование ИИ поможет быстрее реагировать на происходящее во время военных действий. Это наиболее актуально для сухопутных войск, имеющих высокую мобильность. Однако, военный эксперт так же, как и чиновники с осторожностью говорит об ИИ.

В качестве примера Джетт приводит применение артиллерийского оружия в условиях активного боя. Для каждого выстрела необходим хотя бы один человек. Если требуется провести более масштабную атаку, то нужно еще больше солдат, а это большие затраты по времени.

При внедрении искусственного интеллекта подобного не случится, поскольку все операции будет выполнять машина. Таким образом, скорость боя увеличивается в несколько раз.

Сейчас подразделение Джетта занимается разработкой дорожных карт на основе ИИ. Совместно с ним в реализации проекта участвует Army Futures Command. Стоит отметить, что разработка карта основывается на ИИ, работающем во время боевых действий. Если подразделения смогут создать правильную имитационную модель активных сражений, то на выходе, по задумке разработчиков, получится качественный проект.

Подразделение AFC занимается дорожными картами конкретно для сухопутных кампаний. Вместе с этим AFC создали исследовательский центр в университете Карнеги-Мэллоун.

По словам Джетта, инженерная команда планирует разработать устойчивый искусственный интеллект, способный быстро учиться и адаптироваться под изменения условий в боевых условиях. В результате это поможет грамотно распределить ресурсы армии и проводить дальнейшие исследования на базе ИИ для военных сил в больших масштабах.

Фото: yemenshabab.net