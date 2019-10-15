Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году

Армия Украины на фоне происходящих событий показывает готовность в масштабных изменениях военных сил. Военный эксперт из издания «Деловая столица» опубликовал материал о состоянии армии страны по результатам 2018 года.

Эксперт говорит, что модернизация военной техники Украины обречена на провал. На фоне сложившихся ситуаций украинским военным силам остается только надеяться на успешную модернизацию имеющейся на вооружении советской техники.

1 декабря 2018 года практически все войска Украины получили модернизированные воздушные суда. В отряды Украины были переданы беспилотные системы передвижения собственной сборки.

При этом стоит отметить, что большинство этой техники военнослужащими было уже изучено и освоено. Среди популярных самолетов оказался военно-учебный образец Л-39 под названием «Альбатрос». Два таких самолета уже были ранее отремонтированы и переданы войскам в исправном состоянии.

Еще 5 боевых машин по типу Л-39М1 в рамках госзаказа совершенствовали в Одессе. Новые транспортные средства предназначаются для поддержания военно-воздушных кампаний, поэтому в них используется новый двигатель и радиолокационная система.

Также в ряды украинской армии поступили модернизированные истребители МИГ-29МУ1. За модернизацию отвечает военно-промышленный завод в Львове. Позже самолеты были доставлены в Луцк. К сожалению, отмечает в военном ведомстве Незалежной, большая часть самолетов осталась на территории "аннексированного" Крыма, что привело к нехватке воздушной техники.

А вот новых версий МИГ-29, вооруженных ракетами класса «воздух-земля», в рядах украинской армии таких средств пока нет. В качестве аналога используется военный самолет Су-25. Штурмовая машина уже достаточно давно находится в строю ВВС Украины, что говорит о значительном износе технике. Это подтверждается отсутствием программы по его усовершенствованию.

В ряды украинской армии добавился один истребитель Су-27С1М. Его направили в авиационные войска в Миргороде. Модифицированная машина - это советский образец самолета-перехватчика Су-27.

Также в ВВС поступили оборудования спутниковой связи. Среди них навигационная система СН-3307-02 и дальномер МСД-2000В, применяемый в воздушных операциях.

Также поступили два вертолета Ми-8МТ. Одно судно было специально переоборудовано в качестве спасательного вертолета. Такое решение вполне очевидно, поскольку из-за отсутствия спасательной техники во время боевых действий на Донбассе погибло много летчиков.

В модернизированные версии вертолета по типу Ми-8 внедряется новая радиолокационная система, а также двигатели собственной разработки. В планах ВВС - установить на вертолетных машинах новые противотанковые ракеты.

На вооружение также поступили беспилотные машины Spectator M в количестве 12 штук. Такие воздушные средства предназначены для разведывательных операций. Беспилотники имеют относительно среднюю дальность полета, что отлично,как утверждают военные, подойдут для мониторинга границ.

Таким образом, боевая готовность ВВС страны, рапортуют украинские военные эксперты, постепенно растет. Правда, вся надежда на успешную модернизацию советской техники.

Фото: ukr-space.com