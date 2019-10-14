70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздноват

Уже 20 лет исполнилось чешскому членству в НАТО. Это большая дата, несмотря на существование альянса в течение 70 лет. Тем не менее у НАТО остаются проблемы в области военной промышленности и миграционной сферы. Таким образом, празднование 70-летия выглядит иначе.

Издание Časopis argument опубликовало материал, посвященный 20-летнему членству Чехии в НАТО. В тексте автор указывает на проблемы западных стран и изменения внутри альянса за последние несколько десятков лет.

Чешская Республика стала членом альянса в середине марта 1999 года. Стоит вспомнить, что альянс был создан с целью мобилизации и поддержки западных государств. Большое внимание уделялось военной промышленности.

Тревога в Альянсе возникла сразу же после ряда событий, связанных с суверенитетом государств. Тогда весь запад, принимающий капиталистический метод хозяйствования все время боролся с Советским Союзом. Со временем такие отношения между СССР и Западом продолжались в течение долгих лет, даже во времена Второй мировой войны.

Таким образом, для защиты западных государств от военных сил СССР было принято решение создать альянс. Советское руководство же стремилось к расширению границ и использованию социалистической системы.

Через какое-то время Запад пытался наладить отношения с Востоком. Начало этих событий - примерно конец 80-ых годов. Тогда как раз приближался распад СССР и расторжение Варшавского договора. Тогда даже шли разговоры о роспуске НАТО, поскольку больше серьезных угроз не наблюдалось.

Дальше как для Европы, так и для всего мира наступил период воин на Ближнем Востоке. Большее давление эти проблемы оказали на Запад в то время, как Китай развивал мощнейшую экономику, а Россия быстро восстанавливалась после распада Советского Союза.

Таким образом, появилась угроза для Соединенных Штатов. Тогда Америка начала вводить жесткие ограничения против европейских стран, вплоть до санкций и эмбарго. Для выхода из ситуации Штаты подписывают новые договоры с Евросоюзом для решения проблем вооружения, национальной безопасности и других социальных проблем.

НАТО в этой игре - выгодный союзник, компенсирующий военные силы России. Альянс готов оказывать содействие и поддерживать Украину, Молдавию и Грузию. Тем самым создается новое давление на союзные государства России. Для России же это тоже проблема, поскольку НАТО за счет поддержки вооружения увеличивает расходы на обороны участников альянса.

При этом можно отметить, что НАТО все время проводят военные учения на Черном море вблизи от российских военных баз. Это дает альянсу преимущество в быстром реагировании в случае появления проблем.

НАТО постепенно готовится к войне с Россией, закупая американское вооружение - утверждает автор. Оборонный бюджет Запада быстро растет, а расходы пропорциональные ВВП составляют порядка 2%. Россия же оберегается за счет ядерного сдерживания.

На фоне таких угроз и проблем с миграцией многие страны оказываются в опасности. В результате из-за отсутствия решения мировых проблем, страны оказывают давление друг на друга, меряясь своим вооружением, что по итогу может принести смерть целой цивилизации.

Фото: vremya.eu