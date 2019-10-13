Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?

Чешское издание Deník N опубликовало материал о возможных последствиях войны Украины с Россией. Большая часть граждан уже ждут этих событий, а СМИ - обсуждают и делятся мнениями потенциальных последствий боевых действий.

Украина считается самой сильной страной в Европе, не входящей в Североатлантический альянс. Более 20 лет назад страна была одной из лидеров в ядерном вооружении. К сожалению, после 1994 года превосходство Украины закончилось, и страна осталась без ядерного оружия.

Граждане серьезно опасаются возникновения войны, поскольку такое столкновение может превратиться в настоящую кровопролитную битву. При этом стоит напомнить, что численность украинской армии чуть более 150 тысяч солдат. У России свыше 750 тысяч бойцов и запас военной силы свыше миллиона человек. Мобилизационные возможности Украины не превышают 850 тысяч солдат.

Стоит также помнить, что Россия во многом превосходит Украину в военном вооружении и технологиях. У Украинской армии имеется большой запас советского оружия и собственных разработок для модернизации имеющегося вооружения.

Тем не менее, если сравнить армию Украины во времена боевых действий 2014 года и сейчас можно заметить большой прогресс в положительную сторону. В рейтинге Global Firepower Украина входит в десятку боеспособных стран.

По мнению экспертов, рассчитывать на победу над Россией без помощи союзников - крайне глупо. Для доминирования нужны дополнительные военные мощности. Стоит также помнить, что украинская армия хорошо действует в сухопутных кампаниях, но продолжительность такого боя закончилась бы быстро для Украины.

Под серьезным давлением находятся границы стран. Жители области встревожены, а все военные силы находятся в постоянном напряжении, ожидая российских атак.

Для Европы же возможны также проблемы со стороны Украины. Причина простая - массовая миграция населения с целью обеспечения безопасности. К тому же стоит помнить, что большинство граждан боятся идти на фронт, когда дело дошло почти до военных действий.

Намерения российской армии также серьезны. Об этом говорят события на Азовском море, произошедшие в конце ноября прошлого года.

При имитационном представлении военных действий России против Украины эксперты предполагают, что первостепенно в ход пойдут воздушные силы. После этого будут задействованы ПВО. Только уже после этого цикла действий будут комбинироваться виды нападений со стороны российской армии - утверждают военные аналитики.

Сегодня же украинской армии не хватает воздушных сил. Единственное преимущества Украины - на суше. Такая ситуация возникла еще в 2013 году, когда выяснилось, что Виктор Янукович не хотел полноценно развивать армию из-за боязни появления внешних противников.

Положение украинских военных сил понемногу достигает критической точки. Тем не менее страна готова выделить до 5% ВВП на улучшение ВС, даже несмотря на ностальгию по ядерным периодам.

Фото: m.news.yandex.ua