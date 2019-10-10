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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Татьяна Питерякова

Музей Освенцим: чтобы помнили

Силовые структуры print

У современного человека слово «концлагерь» ассоциируется с чем-то очень страшным. Но гораздо больший ужас оно вызывало у людей, которых туда отправляли.

Комплекс таких ужасных мест находился в польском городе Освенциме. Сейчас здесь музей, хранящий страшные воспоминания...

Музей с личными вещами

Огромные помещения, в которых держали заключенных, заполнены личными вещами умерших. Здесь отдельными кучами покоятся их обувь, очки и тонны срезанных волос.

За годы ВОВ в этом месте было убито примерно 1,3 млн человек, 1 млн из которых - евреи. Этот самый большой польский лагерь одновременно служил и местом немедленного уничтожений евреев. Здесь имелось все необходимое оборудование для массовых убийств и сжигания.

Из тюрьмы для политзаключенных в лагерь смерти

Немцы уничтожали людей газом Циклон-Б. В 1940 году в лагерь везли в основном польских политзаключенных. До этого в Освенциме были военные казармы, всего около 20 построек.

Они были переоборудованы для содержания заключенных, было построено еще 6 корпусов. Всего в лагере содержалось примерно 13-16 тыс. узников, а в 1942 году - 20 тыс.

Как определяли заключенных

В 1943 году заключенных нумеровали посредством татуировок. Взрослым их набивали на руке, а маленьким детям - на бедре. О причинах ареста могли рассказать цвета треугольников, которые нашивались на одежду заключенных. Так, политзаключенные носили красные треугольники, а цыгане - черные. А вот военнопленные выделялись нашивкой SU, тогда как одежду евреев украшал шестиконечная звезда.

Спецформа узников была тонкой и не грела. Смена белья происходила раз в две-три недели, а иногда - в месяц. Пленные не могли его стирать, из-за чего нередкими были сыпной и брюшной тиф, чесотка.

Как спали

Первые заключенные спали на соломе бетонного пола, а позже для пленников были введены постилки из сена - небольшие тюфяки. В одно помещение, предполагающее расположение 40-50 тысяч человек, помещалось 200 заключенных.

Из-за роста их количества появились 3-ярусные нары. На каждом ярусе размещалось по 2 пленных. Это были обычные доски с небольшим количеством прелой соломы.

Уборная и умавальная

В лагере Аушвиц-Биркенау был туалетный барак с обычными дырами для справления нужд. Для каждого заключенного отводилось всего несколько секунд, за которые он должен был успеть.

В умывальной можно было помыться только холодной водой. Сюда узники попадали всего на несколько минут, и то довольно редко. Каждый раз это был праздник для узников.

Работа и опыты

До 1941 года изможденные узники работали бегом, без отдыха. Минимум еды и максимум нагрузок приводили к высокой смертности.

Здесь были и стена, и комната смерти, в которых расстреливали заключенных. Но более страшным было другое - проведение опытов над детьми по пересадке кожи и стерилизации.

Все ужасы Освенцима сложно передать. Но 27 января 1945 года узники наконец дождались освобождения - к ним дошли солдаты Красной Армии. Правда, заключенных в то время уже осталось не так много.

Фото: lechaim.ru

Темы освенцим концлагерь ужасы нацизма
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