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Автор Редакция military.pravda.ru

Мнение эксперта о том, возможно ли ДРСМД сделать лучше

Силовые структуры » Министерство обороны print

Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако президент, который внес данный законопроект, может принять решение о его отмене, если ситуация изменится. Вот только изменится ли к лучшему? Ведь скоро закончится срок Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.


Мнение эксперта о том, возможно ли ДРСМД сделать лучше

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— Николай Николаевич, кроме скорого выхода из ДРСМД, уже заканчивается срок Договора о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает их количество. 2020 год пройдет — и все. Его продления, наверное, не будет?

— Видимо, так. Стратегические ракеты у каждой стороны он ограничивает — допускает наличие примерно 2 000 боеголовок. У нас сейчас с американцами где-то так и есть. Американцы нам дружески говорят: давайте полторы или тысячу. Вроде нормально. Но смотрите теперь. Чем меньше у нас будет межконтинентальных баллистических ракет, тем легче им будет перехватить ответный удар противоракетами.

Если бы не было их противоракет, тогда да, можно и по 500 иметь Но если у вас 2000 ракет, то чтобы перехватить их надо, условно говоря, 3000 противоракет. Не все смогут попасть куда надо и прочее. А если осталось по тысячи ракет взаимно абсолютно, но у нас нет противоракет, а у них — есть, значит, мы явно проигрываем.

Сценарий такой. Они наносят упреждающий обезоруживающий удар по нашим ракетным базам. Мы идем в ответ. Ответ перехватывается противоракетами. Соответственно, чем меньше у нас ракет в этом смысле, тем им проще и лучше. Поэтому этим договором все связаны.

Плюс мы сейчас выходим из договора ДРСМД. С нашей точки зрения, их средние ракеты — тоже межконтинентальные, потому что они тоже будут бить по нам, а не по союзникам нашим — по Казахстану и прочим. Получается, что как из договора вышли, они в Европе это все могут разместить. Второй договор закончится — они противоракеты нарастят. Это — опаснейшая ситуация для нас. А все эти наши заявления про "Посейдоны" и прочее — это вообще как бы не о том.

— Путин говорил про новейшее гиперзвуковое оружие…

— У нас все межконтинентальные ракеты — гиперзвуковые, без Путина, с 60-х годов.

— Недавно в Риме на сессии Люксембургского международного форума по предотвращению ядерной катастрофы член правления фонда "Инициатива по снижению ядерной угрозы", французский депутат Пьер Лелуш предложил США и России объявить мораторий на установку ракет в Европе. Как вам такое предложение?

— Если так оно и было, так не вопрос. Это было бы просто замечательно.

— Реально это возможно? Пройдет такой вариант?

— Нет, не пройдет. Вы можете пообещать не размещать сегодня, а завтра поставить. Ведь это — не запрещено. Тем более договор РСМД был взаимопроверяемый. А если вы просто скажите, ладно пока размещать не буду. И что? И неизвестно, что для нас лучше опять же — знать заранее и готовиться или быть застигнутыми врасплох. Тем более, честно говоря, при всем уважении к Люксембургу спрашивать его об этом никто не будет.

— А Китай тут с какого бока? И как с Китаем можно договориться?

— Для меня позиция Российской Федерации в этом тоже непонятна. Американцы совершенно правильно, на мой взгляд, говорят: "Почему мы с русскими только вдвоем разоружаемся? Почему Китай не разоружается?"

— У Китая порядка 90 процентов ракетного потенциала — средней дальности, межконтинентальных совсем мало.

— Абсолютно верно. Американцы говорят: "Давайте к договору ДРСМД пусть Китай подключается". Это как раз нам выгоднее. Ведь китайские ракеты средней дальности до Америки не долетают ни при каком раскладе. А по Красноярску, по Челябинску — без вопросов. И когда американцы говорят "давайте их подтянем", а мы говорим "да не надо", бред какой-то просто…

Причем у нас с американцами по договору мы знаем, что где стоит. Мы друг друга проверяем. Но мы понятия не имеем, где китайские ракеты, какая у них доктрина применения, куда они хоть нацелены. Они вообще молчат об этом. Я, кстати, должен сказать, что в 2009 году вообще вместе Россия и США пригласили Китай принять участие в следующем раунде ядерного разоружения. Ответ: ноль. Это — хамская китайская линия: они просто ничего не отвечают.

И сейчас опять мы говорим: что это американцы требуют от Китая? — Да это нам надо-то. Не им, а нам. И то, что Трамп требует, это — в наших интересах. Американцам, честно говоря, плевать. Китайские ракеты среднего радиуса долетят до их баз в Японии. Но американцам до Японии — как до Луны. А мы почему-то стоим на стороне Китая, непонятно зачем наращивающего ракеты среднего радиуса действия.

Я не понимаю, зачем они нужны. Сами китайцы говорят, что против Индии. Вы всерьез можете себе представить, что Индия нападает на Китай, дойдет до Пекина, и придется бедным китайцам применять против нее. Ну смех. Дебилизм просто. Наша политика мне здесь абсолютно непонятна.

— А Украина может разместить у себя американские ракеты средней дальности?

— Она их сделать может — вот это ужас. Ведь Украина делала 30% советского ОПК. А главный наш ракетный завод, который делал страшные для них ракеты "Сатана" находился в Днепропетровск. Мозги у них остались. И если Соединенные Штаты дадут отмашку, они сделают. Если американская ракета стоит на чужой территории, все-таки американцы решают, запускать ее или нет. И я верю в разум американцев больше, чем в разумность этой бандеровской хунты…

Кстати, они ведь говорили, что сделают ракету, которая достанет до Москвы. Они могут это сделать технически. И такая перспектива для меня — гораздо более мрачная. Эти отморозки могут и по ядерной станции ударить ракетой. Американцы все-таки пока страшатся ответного удара наших межконтинентальных ракет. А этим, по-моему, все равно.

— По вашему мнению, мы уже прошли точку невозврата по ДРСМД — выходим?

— Американцы готовы этот договор продлить, если наши пойдут им навстречу. И как дипломант могу сказать, любой кризис может привести к улучшению договора. Любой пересмотр договора ведь можно сделать комплексно. Условно говоря, мы эту ракету уничтожаем, которая им не нравится, а они ограничивают что-то другое. Но надо говорить. Может быть, это ничего не даст, а может и получится. Надо все-таки попробовать договориться с американцами. Нам невыгоден выход из Договора больше, чем им, а им, может быть, даже и выгоден.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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