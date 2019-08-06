Пожар в Ачинске: "Человеческий фактор" - это халатность или сокрытие хищений

Каким бывает "человеческий фактор" при пожарах на складах боеприпасов в воинских частях, рассказали эксперты Виктор Мураховский и Дмитрий Боровец.

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что, по предварительным данным, причиной пожара на складе боеприпасов в воинской части Ачинского района Красноярского края стал человеческий фактор. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться прокуратура и следователи, цитирует ТАСС генерала.

Как сказал "Правде.Ру военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, на таких складах "не только военнослужащие находятся, а много гражданского персонала". По уголовным делам, с которыми знаком эксперт, фиксируются следующие причины: курение в неположенном месте, неправильное использование электроприборов, самодельный ремонт электропроводки, перенос утилизированных боеприпасов в неположенной упаковке — "просто грудой навалили на тачку и везли и в итоге произошла детонация".

"Человеческий фактор настолько изобретателен, что заранее угадать невозможно, что в голову очередному человеческому фактору взбрело", — резюмировал Виктор Мураховский.

По словам полковника в отставке противопожарной службы Дмитрия Боровца, обычно склады с боеприпасами загораются либо по причине халатности, либо при попытке скрыть следы хищения боеприпасов, чаще — из-за халатности. Об этом он рассказал Business FM.

В Минобороны заявили, что пожар на территории воинской части в Ачинске должны потушить сегодня. Напомним, в понедельник, 5 августа, в 13:00 по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада успели эвакуировать. По последним данным, число пострадавших при взрывах достигло 12 человек, известно об одном пропавшем без вести гражданском.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что на российских складах боеприпасов за последние пятнадцать лет произошло около 30 взрывов и пожаров. Причина большинства происшествий — человеческий фактор. К примеру, на складе 260-й центральной ракетной артиллерийской базы в Липецкой области сдетонировал 40-килограммовый ящик с порохом, предназначавшийся для утилизации.

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