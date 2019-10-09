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Автор Татьяна Питерякова

Азеф: российский провокатор и западный агент

Силовые структуры print

Азеф вошел в историю как классический провокатор. Дело этого человека гремело на всю Европу и в значительной мере дискредитировало русскую полицию, а заодно и партию эсеров.

Азеф 15 лет служил тайным агентом - вел борьбу с эсерами (революционерами). А еще 5 лет он принадлежал к крупнейшей террористической российской организации, причем все это - одновременно.

Между двух миров

Инициалы Евно Фишелевич ненавидели все. На его счету ряд организационных убийств, среди которых Плеве, князя Сергея Александровича, и других известных людей России.

Этот человек планировал убить и государя Николая II, что не получилось из-за его разоблачения. Получается, что Азеф как-бы существовал в двух мирах, но при этом не относил себя ни к одному, ни к другому. В этой войне у него были свои цели, поэтому он готов был то предавать эсеров, то планировать теракты.

Союзник двух «фронтов»

В России его называли Евгений Филиппович. Он появился на свет в 1869 году в семье евреев. Позже его семья перебралась в Ростов, где молодой человек отучился в гимназии. А еще через 2 года он совершил кражу, после чего бежал в Германию. Здесь он познавал азы инженера-электротехника.

В 1983 году он появился в Швейцарии, где во время разговоров с эмигрантами дал понять, что является сторонником террора. Для него такой подход был основным методом политработы. Вскоре Азеф послал в полицию Российской империи письмо, в котором гарантировал сдавать эсеров. Зачем он это сделал, точных сведений нет - скорее всего, чтобы на что-то жить.

Еще в Ростове Евно наладил связь с этим подпольным движением, что тогда было популярно среди студентов. Полиция приняла его в свои ряды и определила ему приличное жалованье в 50 рублей. В то время это были неплохие деньги - рабочие зарабатывали 12-16 рублей. Так в Евно оказались заинтересованы и российская полиция, и эсеры.

Работники полиции стали ему доверять, в то же время он состоял в числе эсеров, основным направлением которых был террор. Они хотели уничтожить самых преданных правителей, чтобы посеять смуту и завладеть властью.

Азеф сдал полиции Гершуни - лидера революционеров. А тот до последнего был уверен, что его сотоварищ здесь ни при чем. Новым эсоровским руководителем стал Азеф. Он предпочел оружию швейцарские бомбы и ввел другие новшества в работу террористов. А в 1905 году стал сдавать своих товарищей, им же и обученных. Он рассказал полиции о людях, готовивших покушение на государя, за что получал огромную сумму - 500 рублей ежемесячно.

Разоблачение

В 1906 году один издатель получил информацию, что среди эсеров есть провокатор и тайный агент по фамилии Раскин. Владимир Бурцев долго размышлял и понял, что это и есть Азеф.

В 1909 году провокатору вынесли приговор - смертная казнь. Однако ему удалось сбежать в Германию и жить там до 1918 года.

Фото: ok-inform.ru

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