Операция «Ульм»: что случилось с диверсантами

1943 год стал переломным в исходе ВОВ. Войска Красной Армии гнали гитлеровцев на запад, но власти Третьего рейха не хотели смиряться с ситуацией, поэтому решили организовать диверсии, направленные на производство советских танков.

Для танковой промышленности СССР тогда главным был Урал. Сюда и решили направить свои силы немцы, организовав операцию под названием «Ульм».

Подготовка

Диверсантов готовил гауптштурмфюрер СС (капитан) и убежденный нацист Отто Скорцени. В итоге было отобрано 70 молодых бывших военнопленных и эмигрантов из СССР.

Были среди отобранных и красноармейцы. Пользовались спросом люди, хорошо знавшие уральскую местность. Целью операции было уничтожение главных магнитогорских металлургических объектов. В поле зрения немцев попали и танковые уральские заводы, а также электростанции, питающие предприятия.

В ноябре 1943 года из группы было выделено 30 наиболее способных курсантов. Их направили в Псовскую область, деревню Печки, оккупированную гитлеровцами. Здесь диверсанты обучались подрыву железнодорожных линий, работе с новыми бомбами, ликвидации линий электропередач.

Дополнительно они прыгали с парашютом, пытались выжить в глухом лесу, учились кататься на лыжах. Восьмого февраля 1944 года курсантов перевезли в Ригу, откуда они должны были направиться к месту сброса в тыл воинов СССР.

Кто входил в группу Тарасова

Зимой 1944 года самолет «Юнкерс-52» покинул Ригу и направился на восток. На его борту было 7 диверсантов с командиром гаупштарфюрером Игорем Тарасовым.

Когда-то этот человек был офицером русского императорского флота, а в 1920 году он покинул родину. Игорь не любил советскую власть, а когда немцы предложили сотрудничать, он согласился.

В основном группа состояла из бывших белогвардейцев, но в нее также входили военнопленные РККА (солдаты из рабочих крестьян), принявшие условия гитлеровцев. Ночью диверсанты были сброшены над глухим лесом. Они должны были действовать в городе Кизеле Свердловской области.

Следом за ними планировалось прибытие группы Бориса Ходолея, целью которой была ликвидация оборонных заводов. Эта группа ждала радиограмму от Тарасова, которая так и не была передана. Диверсанты были готовы к вылету, но их командир объявил об отмене операции.

Почему произошел провал

К моменту вылета немецкой группы секретная операция для солдат СССР уже не была таковой. Первого января в деревне Печки русские партизаны похитили замначальника диверсионной школы, а вместе с ним захватили и документацию.

О готовящейся операции «Ульм» был проинформирован полковник Сененков. В месте планируемой высадки диверсантов расположилась наблюдательная группа, возле мостов реки были организованы засады. Но диверсанты будто сквозь землю провалились, причем и для своих соратников.

Впоследствии оказалось, что немецкие пилоты выбросили диверсантов в совершенно другом месте (в 300 км от пункта назначения). Диверсанты приземлялись в сумерках, поэтому многие сделали это неудачно - один получил ранение, второй после падения не смог двигаться и застрелился. Третий также оказался недееспособным.

Командир сильно ушибся и отморозил ноги. В итоге он принял решение застрелиться. Невредимыми остались только 3 диверсанта. Они организовали лагерь в лесной глуши, в котором пытались выжить. Когда у них закончилось продовольствие, они вышли к людям. Скитаясь и не находя приюта, группа решила сдаться, после чего провела по многу лет в местах заключения.

Фото: medicalstories.ru