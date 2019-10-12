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Автор Владан Джурич

Le Monde (Франция): как Франция собирается милитаризировать свою космическую доктрину

Силовые структуры print

В то время как Китай и США уже считаются развитыми странами в области космических технологий, Франция активно ведет военные разработки в сфере обороны в космосе. Армия страны пытается получить суверенитет на проведение операций в космосе.

Один из главных аргументов правительства Франции - защита собственных спутниковых систем, а также тестирование лазерного оружия. Французская газета Le Monde опубликовала материал о возможных намерениях провести независимые космические операции с целью защиты спутников страны.

Космическая оборонная стратегия была представлена в стране 25 июля. При этом министр обороны Франции прямо сообщает о вводе страны в конфликтные отношения в космосе. По словам президента Эммануэля Макрона, это один из способов защиты спутниковых систем.

В таком случае космос рассматривается, как вполне агрессивная среда, где проводятся военные действия и разработки оборонных систем. По мнению министра обороны Франции, страна добилась маленьких результатов в космосе в то время, как Россия, Китай и США уже считаются лидерами в космосе.

Министр также отметил, что новая стратегия нацелена на проверку спутников страны в целях обнаружения вражеских объектов. При этом стоит помнить о договоре страны 1967 года, запрещающий размещение оружия массового поражения. Однако, по мнению правительства страны, договор не нарушается, поскольку все разработки ведут с целью внутреннего использования и милитаризации страны.

Париж также признается в отставании в разработках лазерного оружия. Речь идет о высокотехнологичных проектах, способных ослеплять спутниковые системы. На сегодняшний же момент страна активно развивает исследования лазерного оружия.

В представленной министром стратегии также указывается, что страна еще слаба в электромагнитных технологиях. При этом у развитых государств уже есть различные виды технологий обмана, что является прямой угрозой для армии Франции в любой среде.

Новая подписанная президентов Франции доктрина позволит стране отвечать на потенциальные угрозы противников. В рамках доктрины будет сформировано военное космическое командование. Дата реализации - 1 сентября.

В рамках новой программы планируется создать трехуровневую систему реагирования на потенциальные угрозы. При этом масштабы реагирования будут пропорциональны нанесенному врагом ущербу.

Основная задача страны в рамках нового закона - корректно установить масштаб угрозы. Первым делом страна обращает внимание на более конфликтные ситуации, например, в киберпространстве.

Также согласно доктрине, в ближайшее время планируется усовершенствование спутников Syracuse при помощи камер. В будущем системы усилятся современным лазерным оружием.

Новая военная программа Франции реализуется с 2019 по 2025 годы. Правительство выделяет 3,6 миллиарда евро на модернизацию спутниковых систем. На сами улучшения будет выделено всего 700 миллионов евро.

В реализации программы также упоминается расширения исследований за счет сотрудничества с Германией и Италией. Тем не менее даже совместных усилий и средств вряд ли хватит, чтобы тягаться с США и Китаем.

Фото: zviazda.by

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