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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Татьяна Питерякова

«Черные кабинеты», или Первые шаги перлюстрации в России

Силовые структуры print

В XVII-XIX веках над тайными государственными нуждами работал целый штат сотрудников. Это время ознаменовано эрой «черных кабинетов». В штате были самые квалифицированные работники. Они не только аккуратно вскрывали и изучали содержимое писем, но и вели борьбу с "заговорщиками" всех рангов и мастей. Тогда же сформировались и особые приемы дознания.

О безопасности почты

В России для запечатывания корреспонденции использовали классические сургучные и восковые печати, а также ниточную прошивку контуров письма. Были и необычные приемы - вкладывание незаметного артефакта, к примеру, волоса. Неопытный специалист иногда не замечал его выпадения при открытии, зато получатель видел, что сообщение дискредитировано.

Часто встречалась двойная упаковка письма - в этом случае большой конверт вмещал и другой, с особо ценными сведениями. Конечно, переписка шифровалась, особенно это касалось международной корреспонденции.

Поэтому во главе этих секретных кабинетов были поставлены самые талантливые и образованные люди. Одним из них был немецкий ученый Франц Эпинус. Он обучал приемам тайного письма знатных и царских особ. Вместе с этим с 1765 по 1797 год он руководил шифровальной службой.

Эпинус обладал всеми необходимыми качествами для этого - был предан императрице, не имел жены и был способным дешифровщиком. 

В «черных кабинетах» зачастую без улик вскрывали и изучали иностранные документы. Сотрудники посольств были осведомлены о деятельности русских спецслужб и чинили к ней препятствия.

И все же перехват почты иностранных послов стал привычным для Российской империи. Однако, эта работа была не отлаженной, поэтому много важных сведений шло мимо России.

Было решено создать новую службу, которая занималась бы исключительно перехватом почты, ее дешифровкой и изучением. Возглавить ее обязался русский деятель, граф и Алексей Бестужев-Рюмин.

Новая контора во главе с ним была создана примерно в 1742 году. Судьба первого в России "тайного следователя" была полна приключений из-за сферы деятельности. Два раза графа приговаривали к смертной казни, которую впоследствии заменяли ссылкой. С 1744 по 1758 года он был канцлером при императрице. Бестужев не имел навыков по перлюстрации и криптографии, зато был довольно деятельным менеджером.

Поэтому в первые месяцы его работы императрица завладела важными переписками зарубежных ведомств. Вскоре появился и человек, отвечающий за дешифровку заграничных писем - математик Христиан Гольдбах.

Благодаря работе «черных кабинетов» России удалось завладеть важной информацией и предусмотреть много неприятных для внешней политики ситуаций. Россия крепла, ведь во главе ее стояли преданные престолу люди.

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Фото: memoiresdeguerre.com

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