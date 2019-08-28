Спецдоклад: какими будут войны будущего

На площадке международного клуба «Валдай» на днях был представлен доклад «Будущее войны» за авторством старшего научного сотрудника Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максима Сучкова и аналитика компании Stratfor Сима Тэка.

Как нетрудно догадаться из названия, речь в работе идет о том, какими будут войны в будущем и каково вообще будущее у такого феномена человеческой деятельности, как война.

Авторы с самого начала разделяют два понятия: «характер войны» и «природа войны». И если первое - это сам процесс и его постоянные изменения, то второе - это мотивации, которые ведут к конфликту, а также цели, которые стремятся достичь в ходе войны противоборствующие стороны.

И если «природа» меняется крайне медленно, то вот «характер» изменяется постоянно, и по мнению авторов, мы стоим на пороге очередного глобального изменения. И дело здесь не только в технологиях, но и во множестве, сопряженных с ними сфер.

Вообще же, по мнению экспертов, нынешние изменения в технологической сфере будут настолько глобальны, что приведут и к изменению этой самой «природы войны», самой её сути.

Но для начала, все же стоит сказать о том, что по мнению авторов доклада входит в категорию «характера войны». Как уже было сказано выше, технологическое обеспечение, новые военные разработки. Которые меняют тактику и стратегию военных действий. Беспилотники, дроны, кибер-подразделения, все это изменяет театр военных действий, увеличивает масштаб и дистанцию ведения военных действий. И отодвигает человека от передовой линии фронта.

А это уже психологическое изменение. Поскольку, одним из основных сдерживающих факторов для начала войны - всегда были и остаются человеческие жертвы. Но если люди будут только управлять машинами, то, возможно, войны будут начинаться значительно легче.

С другой стороны, как отмечают авторы доклада, такие войны станут более прогнозируемы, а потому, есть вероятность, что после расчётов и компьютерного моделирования потерь, многие просто не захотят развязывать войну, по итогам точного понимания слишком больших издержек, которые не будут окуплены даже победой над потенциальным противником. Это, впрочем, самый оптимистичный прогноз.

Следующий момент связанный с технологиями - это энергия. По мнению экспертов, тот, кто в ближайшие 10-15 лет изобретет новый, серийный и дешевый портативный источник энергии для всей этой «дистанционной» военной техники, тот и вступит первым в новую эпоху. Еще один фактор - это ИИ и его адекватное приспособление под военные нужды. Впрочем, по словам авторов доклада, такая адаптация произойдет как минимум, через 30 лет.

Далее - связь, а также цифровая сфера, которая в докладе подразделяется на два не тождественных сегмента. Собственно, кибер-сфера и сфера информационная. Что касается кибер-сферы - это все те же технологии. Сети, базы данных, серверы и их взлом или охрана.

Тот, кто сможет уничтожить систему обмена информацией в армии противника - уже без пяти минут победил. В этой связи актуальными становятся освоение космоса и мирового океана. И в силу этого освоения, кардинально изменится, например, война на море.

Что же касается космоса, то спутники связи уже на орбите. И здесь может поменяться сама суть понятия «туман войны» и степень осведомленности армии о противнике, его дислокации, силах и ресурсах.

А вот информационная сфера - это уже гуманитарные технологии, та самая «война идей». И вот эта информационная сфера вплотную подводит к тому, что поменяется и природа войны. Потому, что войны в будущем станут всеобъемлющими. Это будут войны обществ, войны идей и информации. Собственно, пресловутые «фэйковые новости» - это тоже оружие в такой войне нового типа.

И, более того, как предсказывают авторы, в силу новой архитектуры военного взаимодействия, когда, собственно, военные институты будут связаны с политическими, институтами, институтами гражданского общества, культурой, спортом, да всем, что есть в информационной среде, война, или как минимум, подготовка к ней на территории противника, будет вестись не-военными методами: экономически, политически, дипломатически, информационно.

Еще один существенный признак войны будущего - это асимметричность. Иными словами, войны будущего будут вестись во многом в режиме «прокси-войны» на территориях «третьих государств», которым не повезло стать точкой конфликта интересов сверхдержав. Но «прокси-этап» - все равно будет предшествовать или идти параллельно с глобальным и тотальным противостоянием, которое мы можем наблюдать в мировой политике уже сейчас.

Если же брать понятие асимметричности шире, то речь идет о пресловутых «асимметричных ответах» на внешние вызовы. И это также становится одной из фундаментальных особенностей «войны будущего».

Сам подход к качествам военного, по прогнозам авторов» скоро изменится. В ближайшем будущем военный - это человек, который должен будет обладать широчайшими компетенциями, глубокими знаниями в цифровой сфере, и сможет управлять и понимать всю эту цифровую и роботизированную систему.

То есть изменятся критерии набора в армию, и в этом плане, снова встанет вопрос о том, нужна ли система обязательного призыва? Либо же необходима будет качественно иная система?

Так или иначе, но война будущего станет «умнее», технологичнее, «изощреннее» и тотальнее в плане применения самых разных средств, которые ранее в принципе не рассматривались как военные технологии.

По прогнозам авторов, война нового типа окончательно оформится как технологический и, что самое главное, мировоззренческий концепт в ближайшие 15-30 лет.

И, стоит добавить уже от себя, за это время нам нужно успеть. Иначе само существование нашей страны будет поставлено под вопрос.