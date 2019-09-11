Халк против "щуплого подростка": в Британии испугались кибервойны с Россией

Кибервойны между Россией и Великобританией быть не может. Угроза, которая на Западе постоянно муссируется — это новая лазейка для осваивания бюджета оборонными ведомствами, считает эксперт Герман Клименко.

Глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил об угрозе угрозы начала Россией новой "большой игры на стероидах", в том числе в киберпространстве. Об этом сообщает The Telegraph.

Сандерс призвал британское правительство активизировать все военные и гражданские ресурсы и создать постоянный национальный орган вне минобороны для немедленного реагирования на кибератаки России.

Как сказал "Правде.Ру" экс-советник президента РФ по развитию интернета, глава интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, возможно, под термином "стероиды" Сандерс имеет в виду "накачанную" компетенцию российских разработчиков программного обеспечения.

"Если сравнивать IT-технологии и компетенции Великобритании и России, то, наверное, есть ощущение у генерала, что у них там это жидкий и жалкий подросток, а Россия представляется ему таким большим Халком", — заметил эксперт. По его словам, "прямо сейчас между нами не может быть никакой кибервойны, потому что в интернете на текущий момент времени мы вообще не знаем, кто атакует наши ресурсы".

"Например, ежедневно "Яндекс" подвергается десяткам тысяч хакерских атак, и в силу того, что нет никаких правил взаимодействия между государствами по отношению к киберпреступлениям, то и проследить, откуда пришел преступник, невозможно. А чтобы оставить ложный след, тоже не сильно надо куда-то ходить", — добавил Герман Клименко.

Лондон может думать, что "девятибалльная волна, которая к ним пришла и разнесла их — это из России". Может быть — из России, а может быть, и нет. Никаких способов доказать обратное в принципе не существует, продолжил эксперт. Если кто-то вскрыл базу данных НАТО, то это может оказаться сосед, конкурент за рабочее место, а могут быть враги, Иран, Корея. Понятно, что все звонки о заложенных бомбах в России идут с территории Украины. Но это могут быть люди, которые хотят нас поссорить, привел он примеры.

"Современные киберугрозы стали очень благодатной почвой для развития паранойи. В свое время это были "звездные войны", когда мы и Америка втянулись на пустом месте в противостояние. И мы, как Советский Союз, надорвались. Америка тоже много денег вложила. Так же и здесь: это просто удобный механизм для осваивания бюджетов", — резюмировал Герман Клименко.

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