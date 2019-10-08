Эксперты: выход США из "Открытого неба" приближает войну

Администрация Трампа анонсировала возможность выхода США из Договора по "Открытому небу".

Напомним, что суть договора - в полетах специально оснащенных самолетов одних стран над военными частями, ракетными площадками, городами и флотами другими странами - таким образом, "оппоненты" и следят за войсками друг друга, а эксперты на борту контролируют соответствие оборудование (камер, радаров) самолета условиям договора.

Редакция Pravda.ru попросила военных экспертов ответить - что же именно таким образом хотят спрятать США? И не является ли подготовкой к чему-то (войне?) такая "цепь" выходов из основных договоров - вначале из договора о ПРО, потом ДРСМД, обещан выход из СНВ-3...

"Я могу сказать, что совершенно очевидно - многие договоренности в области разоружений часто становятся жертвой внутриполитических разборок в Соединенных Штатах. Там идет холодная гражданская война между сторонниками Трампа, противниками Трампа - и в жертву приносят международную безопасность",- считает глава центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Выход из этого договора сделает мир менее предсказуемым и приблизит нас к возможному столкновению на несколько шагов. Поэтому американцы вольны поступать так, как они считают. Но это, безусловно, не способствует стабильности в мире",- поясняет он.

"По моему мнению, во-первых, никто не будет выходить из договора по "Открытому небу" и пока идет разговор на уровне внутриамериканских политических спекуляций. По этому договору и мы, и Соединенные Штаты отслеживаем перемещение как стратегических носителей, так и возможное развитие вооруженных сил", - рассказал Pravda.ru директор бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Американцы при своем развитии своих спутниковых и авиационных технологий в плане разведки все равно вряд ли смогут, выйдя из «открытого неба», как-то заменить ту информацию, которая поступает, на более точную",- считает эксперт.

"Я думаю, все вот эти любые возможные правовые вмешательства, в том числе по договору по СНВ-III никто до реальной кампании предвыборной кампании в США трогать не будет. Но так, как эту почву кандидатам надо зондировать - это и происходит на уровне политической риторики. Если, конечно, команда Трампа и вообще сама стратегия выборов, которую в ближайший год нам предстоит наблюдать в США, не приобретет более милитаристский характер",- заключил он.