Секретное подразделение ГРУ существует для защиты интересов России

Статья в The New York Times о секретном подразделении ГРУ вполне объективна, только говорить надо не о "дестабилизации Европы", а о защите национальных интересов России.

Автор публикации - Михаэль Шварц, занимавшийся исследованиями о российских спецслужбах, указывает, что за попыткой отравления бывшего российского "шпиона" Сергея Скрипала, болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, а также попыткой государственного переворота в Черногории и дестабилизации в Молдавии стоит секретное подразделение российской военной разведки под номером 29155.

Если до недавнего времени западные службы считали перечисленные события отдельными, пишет Шварц, то теперь стало ясно, что они были частью преднамеренной политики, в которой участвовало подразделение, "специализирующееся на подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

"В/ч 29155 создано не менее не менее десяти лет назад, но службы безопасности только недавно обнаружили доказательства его существования. Его сотрудники были ветеранами конфликтов в Афганистане, Чечне и Украине и действовали настолько тайно, что их действия, вероятно, были неизвестны даже другим сотрудникам ГРУ", - указывает Шварц.

Он продолжает, что генерал-майор Андрей Аверьянов - глава подразделения, поделился фотографией свадьбы своей дочери с полковником Анатолием Чепигой, "который является одним из двух подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля в марте 2018 года". Еще двое из этой "команды" - Сергей Павлов и Сергей Федотов "курировали миссию". Они же, по данным западных разведок, "были частью команды, которая участвовала в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и директора фирмы весной 2015 года".

Факты говорят о том, что перечисленные люди действительно "путешествовали" по странам Европы и действительно являлись сотрудниками ГРУ. Только интерпретация этих фактов должна быть другой.

Сотрудники спецподразделения ГРУ в Черногории пытались предотвратить вступление ее в НАТО, а в Молдавии -ее вступление в антироссийский блок с непредсказуемым сценарием в Приднестровье. Первое не получилось, а второе - ﻿получилось.

Что касается отравления Скрипаля, то самый интригующий телевизионный проект 2020 года - это сериал "Дело Скрипаля", который снимает один из российских каналов. Скрипаль по сценарию является двойным агентом, резидентом СВР в Солсбери с легендой обмененного предателя родины. Петров и Боширов едут к нему снимать информацию, но британская разведка травит Скрипаля, чтобы контакта не произошло. Почему бы это не принять за рабочую версию?

Теперь о деле Эмилиана Гебрева. Его компания занималась поставками оружия и не только на Украину, но и на Ближний Восток. Есть версия на Западе, что отравлением Гебрева Кремль пытался остановить производство оружия в Болгарии и дестабилизировать обстановку в стране, которая является членом НАТО.

Однако убийство такого человека вряд ли способно это сделать, но способно убрать конкурента. Возможно, Федотов, опять же, искал контакт с Гебревым - агентом СВР и оружейным посредником на Ближнем Востоке, и опять же, этому помешала британская разведка, которая обеспечила своим производителям место под солнцем.

Кстати, это страна потеснила Россию с третьего места главных экспортеров оружия. При этом основной доход от продажи военного оборудования она получила от сделок с государствами Ближнего Востока. Гебрев был отравлен в 2015 году и ядом того же происхождения, что и "Новичок"? Что же, все следы ведут в британскую химическую лабораторию Портон Даун.

Бывшие сотрудники ГРУ и СВР гневно опровергают версию о существовании секретного подразделения ГРУ в Росиии, что логично по причине сверхсекретности информации и того, что они уже давно не у дел. Однако если такое подразделение есть, то это можно только приветствовать.

Потому что, если Запад дестабилизирует Россию через Украину и через любую страну на постсоветском пространстве, то почему бы нам этого не делать в ответ? Это даже нужно делать. Кроме того, если американцы считают, что нужно физическое устранение человека, который угрожает их национальным интресам, они это делают, не утруждая себя доказательной базой. Убийства Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи принесли миллионные жертвы и дестабилизацию всего мира (и Европы, прежде всего), и никто за это не понес наказания.

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