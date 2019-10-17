Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Редакция military.pravda.ru

Военный эксперт: украинская "Молния" не является гиперзвуковой ракетой

Силовые структуры » Министерство обороны print

Украинская ракета "Молния" существует пока только в макете, внешний вид которого не говорит о том, что он будет реализован в гиперзвуковое оружие, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Китайское издание Sohu заметило сообщение о разработке украинской сверхзвуковой ракеты " Молния" ("Блискавка"), которая была представлена прессе 11 октября на выставке "Зброя та безпека — 2019". Как пишет издание "с ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту России-гегемону", — говорится в материале китайского издания.

Отмечается, что на данный момент точные характеристики новой ракеты неизвестны, но автор утверждает, что "Молния" является аналогом российской противокорабельной ракеты Х-31, но будет обладать большей максимальной скоростью и дальностью полета, чем ракета Х-31, как пишет автор — более 600 км в час и 70 км, соответственно.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, на выставке показали макет, к которому никаких тактико-технических характеристик не прилагалось, были "только скромные заявления представителей стенда, что это гиперзвуковая ракета".

Эксперт, рассматривая этот макет, обратил внимание, что "присутствуют два воздухозаборника, которые говорят о том, что, скорее всего, будет установлен турбореактивный двигатель". То есть присутствует некая попытка создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель силами предприятия " Мотор Сич".

По мнению Алексея Леонкова, "такая ракета вряд ли будет гиперзвуковой, так как для гиперзвука наиболее эффективно использование ракетных двигателей и газодинамическое управление с полетом по аэробаллистической траектории, которую нам демонстрирует ракета "Кинжал". Гиперзвуковая скорость — это усиленные перегрузки, а если будет корпус выполнен, как на макете, то у "Молнии" "там все поотрывает, воздухозаборники и так далее" .

"Да, молодцы, украинцы, создали красивый макет, но надо смотреть рабочий образец и его испытания", — продолжил Алексей Леонков.

"Например, они создали ракету "Нептун" на основе тех образцов, которые им были когда-то переданы по программе "Интеграция" по ракете Х-35. Запустили "Нептун" и сказали, что "все, Черноморскому флоту России больше не доминировать", и где результат? Попытались сделать систему залпового огня, назвали "Ольха" и сказали, что она полетит, будет очень страшна и грозна. Полететь то полетела, но кого или что она поразила, об этом нет данных", — отметил Алексей Леонков.

Теперь они говорят о гиперзвуке, продолжил он. "Гиперзвук — очень сложная технология. Даже у американцев не получается. А у украинцев раз и получилось при разваленной экономике и ВПК. Они говорили, что в европейскую интеграцию придут и все — заживут. Получили "безвиз" — у них тоже счастье наступит. Но мы видим совершено обратную картину. И здесь будет такой же результат", — резюмировал Алексей Леонков.

Справка. Тактическая противокорабельная сверхзвуковая авиационная ракета Х-31А предназначена для поражения боевых надводных кораблей различных классов до эсминца включительно, водоизмещением до 4500 (8000) тонн, а также десантных и транспортных судов, следующих одиночно или в составе конвоев. В настоящее время на базе Х-31А создана высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД.

От своего прототипа Х-31АД отличается значительно большей дальностью пуска (до 120-160км), увеличеннной на 15% мощностью боевой части и скоростью полета — до 1250 км в час. Носителями ракеты Х-31АД являются самолеты Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35 и др.

Читайте по теме: Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

Министр обороны Украины заявил о росте возможностей украинских ВМС

Эксперт прокомментировал план США по "сдерживанию России" в Черном море

Темы ракета молния украинский впк алексей леонков украинское оружие гиперзвуковое оружие
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Военный эксперт: украинская "Молния" не является гиперзвуковой ракетой
Здоровье
Лечение идиопатического легочного фиброза направлено на облегчение симптомов
Новости спецслужб
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
Новости Все >
Эрдоган выбросил письмо, в котором Трамп призвал его "не быть дураком"
СК назвал главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Дуров готов вернуть инвесторам 77% вложений в его криптовалюту
Дзюба опубликовал странное видео со своим бюстом
"Бешеная сушка" на форуме "Точка роста"!
Российская биатлонистка Сабитова сменила спортивное гражданство
Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
"Зенит" готовится к матчу с "Ростовом" вместе с Кокориным
Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева
В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 100 человек
Последние материалы
Дуров готов вернуть инвесторам 77% вложений в его криптовалюту
Лечение идиопатического легочного фиброза направлено на облегчение симптомов
Дзюба опубликовал странное видео со своим бюстом
"Бешеная сушка" на форуме "Точка роста"!
Российская биатлонистка Сабитова сменила спортивное гражданство
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
"Зенит" готовится к матчу с "Ростовом" вместе с Кокориным
Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева
В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 100 человек
Популярное
Общество
Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.

Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости футбола
Болгарское правительство разорвало отношения с футбольным союзом
Игорь Буккер Уроки Нюрнбергского процесса Игорь Буккер Василий Амирджанов Минтранс помянет павших красноармейцев ремонтом улиц Василий Амирджанов Соломон Соловьев Быть мужем Мэрилин Монро и выжить - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Норвежец Нортуг сравнил российских лыжников с черепахами
Глава РУСАДА рассказал о махинациях в московской лаборатории
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
Британия и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 100 человек
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Историк спецслужб: в Северодвинск атташе США ехали встречаться с агентом
В России массово увольняют предпенсионеров
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Эксперт: только Донбасс - настоящая правовая Украина
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Хабиб Нурмагомедов сбежал с собственной пресс-конференции
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
В России массово увольняют предпенсионеров
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
В России массово увольняют предпенсионеров
В России массово увольняют предпенсионеров
Министр спорта прокомментировал информацию о подмене проб чиновниками
В России массово увольняют предпенсионеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ