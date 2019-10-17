Военный эксперт: украинская "Молния" не является гиперзвуковой ракетой

Украинская ракета "Молния" существует пока только в макете, внешний вид которого не говорит о том, что он будет реализован в гиперзвуковое оружие, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Китайское издание Sohu заметило сообщение о разработке украинской сверхзвуковой ракеты " Молния" ("Блискавка"), которая была представлена прессе 11 октября на выставке "Зброя та безпека — 2019". Как пишет издание "с ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту России-гегемону", — говорится в материале китайского издания.

Отмечается, что на данный момент точные характеристики новой ракеты неизвестны, но автор утверждает, что "Молния" является аналогом российской противокорабельной ракеты Х-31, но будет обладать большей максимальной скоростью и дальностью полета, чем ракета Х-31, как пишет автор — более 600 км в час и 70 км, соответственно.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, на выставке показали макет, к которому никаких тактико-технических характеристик не прилагалось, были "только скромные заявления представителей стенда, что это гиперзвуковая ракета".

Эксперт, рассматривая этот макет, обратил внимание, что "присутствуют два воздухозаборника, которые говорят о том, что, скорее всего, будет установлен турбореактивный двигатель". То есть присутствует некая попытка создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель силами предприятия " Мотор Сич".

По мнению Алексея Леонкова, "такая ракета вряд ли будет гиперзвуковой, так как для гиперзвука наиболее эффективно использование ракетных двигателей и газодинамическое управление с полетом по аэробаллистической траектории, которую нам демонстрирует ракета "Кинжал". Гиперзвуковая скорость — это усиленные перегрузки, а если будет корпус выполнен, как на макете, то у "Молнии" "там все поотрывает, воздухозаборники и так далее" .

"Да, молодцы, украинцы, создали красивый макет, но надо смотреть рабочий образец и его испытания", — продолжил Алексей Леонков.

"Например, они создали ракету "Нептун" на основе тех образцов, которые им были когда-то переданы по программе "Интеграция" по ракете Х-35. Запустили "Нептун" и сказали, что "все, Черноморскому флоту России больше не доминировать", и где результат? Попытались сделать систему залпового огня, назвали "Ольха" и сказали, что она полетит, будет очень страшна и грозна. Полететь то полетела, но кого или что она поразила, об этом нет данных", — отметил Алексей Леонков.

Теперь они говорят о гиперзвуке, продолжил он. "Гиперзвук — очень сложная технология. Даже у американцев не получается. А у украинцев раз и получилось при разваленной экономике и ВПК. Они говорили, что в европейскую интеграцию придут и все — заживут. Получили "безвиз" — у них тоже счастье наступит. Но мы видим совершено обратную картину. И здесь будет такой же результат", — резюмировал Алексей Леонков.

Справка. Тактическая противокорабельная сверхзвуковая авиационная ракета Х-31А предназначена для поражения боевых надводных кораблей различных классов до эсминца включительно, водоизмещением до 4500 (8000) тонн, а также десантных и транспортных судов, следующих одиночно или в составе конвоев. В настоящее время на базе Х-31А создана высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД.

От своего прототипа Х-31АД отличается значительно большей дальностью пуска (до 120-160км), увеличеннной на 15% мощностью боевой части и скоростью полета — до 1250 км в час. Носителями ракеты Х-31АД являются самолеты Су-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Су-35, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35 и др.

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