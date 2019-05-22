Украина начала испытания комплексов ''Ольха'' и ''Нептун''

В украинских средствах массовой информации появились данные о том, что в Одесской области Вооруженные силы Украины начали проводить испытания ракетных систем "Ольха" и "Нептун".
Сообщается, что в ходе испытаний будут произведены выстрелы из ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р", подробностей о которых пока не разглашали. Кроме того, военнослужащие запустят ракету, оборудованную системой самонаведения, из комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Судя по предоставленной информации, готовиться к проведению испытаний ракетных комплексов начали 21 мая, а сами запуски ракет будут проходить 22 и 24 числа. Помимо этого, из-за данных испытаний Вооруженным силам Украины придется перекрыть один из районов Черного моря.
Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко говорил о том, что новые ракетные системы "Ольха" и "Нептун" будут максимально быстро поставлены в армию Украины и дадут ВСУ возможность выполнять более широкий список боевых задач. Сообщалось, что ракеты, запущенные из данных комплексов, могут поражать не только наземные цели, но и корабли противника, летя на высоте в пять метров над водой.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Украинская армия пошла в атаку на крымскотатарский батальон
Бойцы ВСУ отказались славить Украину
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?