Украина начала испытания комплексов ''Ольха'' и ''Нептун''

В украинских средствах массовой информации появились данные о том, что в Одесской области Вооруженные силы Украины начали проводить испытания ракетных систем "Ольха" и "Нептун".

Сообщается, что в ходе испытаний будут произведены выстрелы из ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р", подробностей о которых пока не разглашали. Кроме того, военнослужащие запустят ракету, оборудованную системой самонаведения, из комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Судя по предоставленной информации, готовиться к проведению испытаний ракетных комплексов начали 21 мая, а сами запуски ракет будут проходить 22 и 24 числа. Помимо этого, из-за данных испытаний Вооруженным силам Украины придется перекрыть один из районов Черного моря.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко говорил о том, что новые ракетные системы "Ольха" и "Нептун" будут максимально быстро поставлены в армию Украины и дадут ВСУ возможность выполнять более широкий список боевых задач. Сообщалось, что ракеты, запущенные из данных комплексов, могут поражать не только наземные цели, но и корабли противника, летя на высоте в пять метров над водой.

Фото: Pravda.Ru

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