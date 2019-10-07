Эксперт прокомментировал план США по "сдерживанию России" в Черном море

США озаботились возросшим влиянием России в Черном море, поэтому разработали план по "сдерживанию РФ" в Черноморском регионе. Изучением угрозы занимался правительственный аналитический центр RAND Corporation. Доклад центра публиковала "Правда.Ру".

Американские эксперты рекомендовали развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагал расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

Новый план США по "сдерживанию России" в Черном море "Правде.Ру" прокомментировал Председатель Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"США уже давно планируют разместить ракеты в Болгарии и Румынии, однако это никак не влияет на безопасность нашей страны. Мы же тоже не стоим на месте, переоснащение Черноморского флота РФ идет полным ходом, мы этого не скрываем. Другое дело что наша стратегия — сугубо оборонительная, в отличие от США, которые до сих пор не смирились с потерей Севастополя в качестве базы для натовских кораблей.

Вообще, Крым сегодня — один из самых защищенных регионов России. Скажем, береговая оборона Крыма, на вооружении которой стоят мобильные ракетные комплексы "Бастион-П" и БАЛ почти полностью перекрывает Черное море, вплоть до побережья Турции. Есть две дивизии ВКС и, конечно же, Черноморский флот, который является основной боевой силой России в регионе. Все это делает нашу страну полновластной хозяйкой в Черном море.

Кроме того, нужно понимать, что самая мощная кроме России черноморская страна — это Турция. И Анкара заинтересована в сохранении сложившегося баланса сил в Черном море. Поэтому размещение ракет в Болгарии и Румынии может встретить протест Турции, поскольку там понимают, что на любое укрепление НАТО в регионе будет дан симметричный ответ со стороны России. А эскалация напряжения Турции, как и России, не нужна", — сказал Липовой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "сдерживание России в Черном море" стало настолько популярной темой в НАТО, что у стран-участников блока появились разногласия по этому вопросу.

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