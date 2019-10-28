Сравниваем две армии - России и США

Сравниваем две армии — России и США. Кто сильнее? Какие особенности и реальные возможности?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

На все эти и многие другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Читайте начало интервью:

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— Иван, российские специалисты займутся производством ракет средней дальности, поскольку они уже имеются на вооружении в Соединенных Штатах Америки, сообщил наш президент, выступая на Совете глав государств в Ашхабаде. По этому поводу было направлено обращение к лидерам глав государств. Раньше между СССР и США шла гонка вооружений. Неужели теперь она опять начнется. Понятно, что нам это нужно делать, мы вынуждены это делать, потому что если мы будем много слабее США, то это будет очень опасно.

— Во-первых, мы не слабее США. Это раз.

— Если мы остановимся и не станем над этим работать, обновлять, то станем.

— Это да. А второе, слава Богу, у нас теперь есть осознание, что гонка вооружений — это придумка Соединенных Штатов, часть гибридной войны, стремление втянуть нашу страну в эту пресловутую гонку вооружений, чтобы экономически ее ослабить и добиться разрушения. Так это было, а сейчас все по-другому…

— Сколько времени это продолжалось-то? Лет тридцать, наверное, гонка вооружений была.

— Была известная история господина Рейгана. А надо помнить, Рональд Рейган был относительно хорошим актером.

— Говорят, он был средним актером, но хорошим политиком.

— Нет, подождите, он был хорошим актером.

— Для политика.

— Потому что он сумел стать губернатором, а потом — президентом. Он не был великим актером, потому что великий актер никогда бы на такое не пошел. Но как хороший актер он здорово разыграл ситуацию со "Звездными войнами", объявив миру, что есть программа СОИ — Стратегическая оборонная инициатива, "Звездные войны", и что США вкладывают огромные деньги в это.

Мы бросились отвечать и надорвали свою экономику. Сейчас, во-первых, мы знаем об этом, то есть имеем уже опыт, это раз. А во-вторых, прекрасно понимая, что наш асимметричный ответ будет гораздо более болезненный для американцев, чем если мы начнем отвечать впрямую, точно такими же мерами, мы действуем уже совсем по-другому.

Раньше, условно говоря, американцы сделали тысячу ракет и мы в ответ — тысячу ракет. Нет, теперь мы так не будем поступать. Они сделают тысячу ракет, а мы сделаем сто. Но наши ракеты лучше. Таким будет наш ответ. И вот сейчас это как раз и происходит. По гиперзвуку американцы отстали. Мы их обошли очень сильно.

Средства радиоэлектронной борьбы — американцы отстали вообще. Они в этом по сравнению с нами в каменном веке находятся. И еще есть масса таких вещей. Где-то у них, конечно, есть достижения, в чем-то они нас обходят. Но мы сейчас говорим не о гонке вооружений, а о той гонке, которую, слава Богу, ведет Россия, — гонка конструкторской мысли.

Мы их опережаем постоянно на несколько шагов почти во всем. И вот это для них действительно ужасно. Они никак не могут с этим смириться. А тратить те деньги, которые они хотят, чтобы мы тратили, этого не будет. Наш военный бюджет, вы видите, совсем не увеличивается. Даже небольшое снижение идет с каждым годом. А увеличения нет и не планируется.

— Но несмотря на это вся западная пресса постоянно пишет о том, что мы вооружаемся, мы агрессивные… Если мы провели какие-то учения войск, то там вообще паника, хотя мы проводим их на своей территории, а они вблизи наших границ и, наверное, намного больше. При всем этом они боятся нас…

— Нет, давайте не будет тоже представлять, что ситуация какая-то такая эйфоричная. И мы, безусловно, проводим больше учений.

— Чем все НАТО?

— Здесь есть очень важный аспект. Начиная с 2012 года у нас постоянно проводятся внезапные проверки, тренировки, учения различных уровней, потому что это касается повышения боеспособности наших вооруженных сил и оборонной способности страны в целом.

Что касается учений НАТО, США и других стран, это показательная демонстрация дряхлой натовской машины. На самом деле, конечно, она не может никому противостоять, если вдруг начнется какая-то серьезная заваруха. Они, конечно, могут напасть с воздуха на Югославию, на Ливию или другую слабую страну, у которой нет системы противовоздушной обороны и т. д.

У нас большая армия. Она защищает большую страну.

— У нас армия — миллион. А в Америке сколько?

— Миллион четыреста — американская армия, но это только военнослужащие. У нас миллион — тоже только военнослужащие. Еще надо считать и задействованных там гражданских лиц, которых тоже достаточно много. Уровень наших вооруженных сил и учений по сравнению с СССР снизился, конечно, количество и все остальное снизилось.

Поэтому нужно было, просто необходимо по самым разным уровням и направлениям это наверстывать, проводить такие проверки и учения. Это было жизненно важно для наших вооруженных сил. Сейчас, когда уровень повышается постоянно и поддерживается, естественно, уже нет нужды в таком количестве учений.

Еще это, конечно, и месседж нашим западным бывшим партнерам, которые пытались нас пять лет пугать. Во-первых, мы ни на кого не нападаем. Мы защищаем своих союзников. Мы защищаем свою страну. А нам объясняют, что мы хотим напасть на Европу. Кто верит в то, что Россия хочет напасть на какую-нибудь Эстонию? Это смешно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев